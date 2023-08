Pampita reveló el inesperado motivo por el cual no opina sobre política

Carolina Pampita Ardohain siempre mantuvo un perfil muy bajo en relación a la política. Aunque esté casada con Roberto García Moritán, legislador de la ciudad de Buenos Aires, la actriz y conductora siempre dejó en claro cuál es su vínculo con la política. Ahora, en diálogo con Implacables (El Nueve), la modelo contó más detalles del asunto.

"Yo nunca me metí en política, nunca hice comentarios. Obviamente tengo mi opinión formada, pero yo siento que soy de todos, así que no me gusta mezclar mi trabajo y mi carrera con otras cosas. Y por suerte Rober lo entiende, nos respetamos mucho cada uno en lo suyo. Yo lo apoyo al cien por cien, voy a estar ahí a su lado para todo lo que decida hacer, pero cada uno hace lo suyo, son cosas totalmente distintas", expresó en relación a su rol como esposa de García Moritán.

Pampita junto a su marido.

En este sentido, y a pocos días de las próximas elecciones, Pampita contó una intimidad de la interna familiar: "Una regla en casa es que todos llegamos a cenar, es el momento en el que comemos todos juntos, nos contamos lo que hicimos en el día, cómo les va a los chicos en el cole, cómo nos va a nosotros en la vida, en el laburo, es un momento familiar que no se negocia. Hagamos lo que estemos haciendo, sí cenamos juntos siempre".

"Roberto está mucho en la calle, sobre todo los sábados y los domingos porque habla con la gente, así que antes teníamos el fin de semana para nosotros pero ahora él está dedicado ciento por ciento a eso, así que en la semana trata de acercarse a donde estemos, aunque sea a darnos un saludo".