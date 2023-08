El dato alarmante de la relación de Wanda Nara con Mauro Icardi: “Él le escondió…”

Las luces se posan sobre su humanidad, por múltiples factores como su delicado estado de salud y también por su intimidad, más precisamente su matrimonio. Wanda Nara navega por lo más alto de las tendencias en las últimas semanas y ahora se sumó un dato singular y controversial.

Mientras aguarda la confirmación del diagnóstico de su enfermedad, la que se le detectó por una serie de estudios de rutina, la mediática modificó su cotidianidad y abandonó Argentina para viajar a Turquía para acompañar a Mauro Icardi en su retorno a los entrenamientos.

La famosa se encuentra en Estambul junto a cuatro de sus hijos, ya que Valentino se quedó en el país para continuar con su formación como futbolista en River Plate. En los últimos días se filtraron una gama de detalles del vínculo de Nara con Icardi.

Wanda se fue a Turquía para acompañar a Icardi.

Varias voces soltaron pormenores que refieren a una dinámica incómoda, a un comportamiento del futbolista que dista de la amorosidad y que se entrelaza con rasgos de la personalidad más controversiales. En ese sentido, Pampito contó una información sensible.

En el desarrollo de Intrusos, el panelista sacó a relucir una investigación que llevó a cabo sobre la privacidad de Nara y Mauro y exteriorizó una actitud repudiable del delantero. “A mí el año pasado me llegó la información, en medio de todo el escándalo con L-Gante que Wanda tenía que venir”, comenzó.

En la profundización del relato, el periodista ahondó en la desconocida acción de Icardi: “Ella tenía una serie de compromisos laborales y faltó. Había producciones armadas de fotos. A mí lo que me contaron en ese momento, del entorno de ella, no es que inventamos, es una fuente directa pero claro no se puede develar, es que en ese momento él le habría escondido el pasaporte. Después lo taparon”.

Dicen que Icardi le escondió un pasaporte a Wanda.

En esa misma línea, Marcela Tauro añadió: “A mí me preocupa Wanda, no está bien. Hay un Mauro Icardi para el afuera y para el adentro. Que cuando es bueno, es muy bueno, y cuando es malo, es malísimo. Que ella no lo estaría pasando tan bien, qué hay una cosa tóxica. Que Wanda le tendría miedo”.