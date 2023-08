Cómo se reinventó Jéssica Schultz, la actriz de Poliladron, tras no conseguir trabajo

Los reflectores la iluminaron durante años. Su talento la impulsó a formar parte de una gama enorme de éxitos televisivos, que la catapultaron a configurar su prestigio y ganarse el corazón de los espectadores. No obstante, Jéssica Schultz salió de la órbita de la industria.

La actriz supo brillar en tanques del calibre de Poliladrón o La Familia Benvenuto, dos verdaderos sucesos de la pantalla chica, así como aportó su calidad interpretativa en un sinfín de producciones. Empero, allá por 2015 cayó en la cuenta que ya no sonaba su teléfono.

La ausencia de propuestas laborales la enfrentó con una encrucijada sobre qué sendero tomar. Y también la sumió en un estado anímico complejo, que a la postre le permitió encontrar una vuelta de rosca, básicamente porque se transformó de actriz a dramaturga.

Jéssica en su época de Poliladrón.

En una entrevista con La Nación, Jéssica describió esa etapa adversa, en la que no hallaba ofertas. “Me quedé sin trabajo, no recibía propuestas y pude pensar qué hacía frente a esa situación. Estaba deprimida, no tenía proyectos ni con amigos”, contó.

En cuanto a la característica de ese momento aciago, Schultz añadió: “Los actores estamos muy poco acostumbrados a la incertidumbre de nuestro trabajo, en donde todo empieza y termina muy rápidamente”. Y también ponderó la salida que vislumbró: “Por suerte, pude transformar eso en algo creativo y estoy feliz”.

En ese momento, Jéssica se lanzó a teclear y escribir una obra de teatro que tituló Berlín y que posee un lazo con su propia historia familiar. “Sé que voy a seguir escribiendo. También escribí el guión cinematográfico de Berlín en Buenos Aires y acabo de terminar la adaptación de la serie, de seis capítulos. Estoy presentándola en productoras y esa es la parte más difícil de la autogestión”, expresó.

Ahora protagoniza la obra que ella misma escribió.

“Tuve la necesidad de escribir algo que yo tuviera ganas de hacer. La historia es enorme y da para mucho.Es mi primera obra estrenada y tengo otras que estoy viendo de qué manera realizarlas porque el trabajo de autogestión no es nada fácil”, añadió sobre todo ese hermoso rapto de inspiración.