La durísima crítica de Pampito a Marcela Tinayre y Polémica en el Bar

Desde que comenzó la nueva temporada de Polémica en el Bar, con Marcela Tinayre a la.cabeza, se convirtió en foco de duras críticas de distintos periodistas o incluso el mismo público. Uno de los últimos en sumarse a dicho movimiento, fue Pampito Perello, quién lanzó un análisis letal contra la conductora y el ciclo.

El panelista de Mañanísima remarcó que la hija de Mirtha Legrand tuvo un cambio de actitud, al menos eso es lo que considera. Para ejemplificar, puso el caso de Walter Santiago, que en un momento no era muy querido por el panel debido a su poca experiencia como famoso.

Marcela Tinayre durante los primeros programas de Polémica en el Bar.

Según sostuvo el periodista, el ex participante de Gran Hermano no dispuso de una recepción de brazos abiertos. Su mala relación con sus compañeros era notoria, a tal punto que muchos alegaban que lo estaban maltratando y que eso debía parar. La más señalada fue la cabeza del grupo, la mamá de Juana Viale.

Si bien en esta ocasión se puso del lado de Alfa, anteriormente, el integrante de Intrusos fue lapidario con el ex integrante del reality. En su momento, lo criticó por la fuerte pelea que tuvo con Romina Uhrig mientras aún se encontraban participando del show de Telefe. Aunque, lo justificó diciendo que ese comportamiento errático podría deberse a tanto encierro.

En cuanto a la crítica a Polémica en el Bar, todo comenzó cuando Cristian U opinó sobre el rol que cumple Walter en el programa. "Con todo respeto, no me gusta. No sé, hasta ahora no vi que le hayan puesto un contrapunto en una mesa que lo pique, y le haga decir lo que tiene que decir”, dijo.

Equipo completo de Polémica en el Bar.

Metiéndose en la conversación, Pampito aportó su mirada: “Se nota que a Alfa lo retaron”. A lo que Carmen Barbieri dio su veredicto de lo ocurrido: “Está muy callado, sí, lo retaron al principio, porque se movía, tapaba la cámara ¡No lo estaba haciendo bien! Pero lo apagaron”.

Para cerrar el tema de una vez por todas, el Sebastián sostuvo: "A mí me parece que…me cae diez puntos Marcela Tinayre, pero me parece que la fastidiaba a ella. Yo creo que ella le puso los puntos, porque lo hizo al aire. Para mí, al principio lo trataron mal”.