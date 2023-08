Las dos propuestas laborales que rechazó categóricamente Julieta Poggio tras salir de Gran Hermano

La más reciente edición de Gran Hermano (Telefe), lanzó a un puñado personalidades desconocidas por el gran públlico a lo más alto de la popularidad, y para capitalizar el momento, los exparticipantes se han encaminado a hacer carrera en la escena artística por distintos caminos. En el caso de Julieta Poggio, la influencer ha decidido darle un perfil determinado a su carrera, y confesó cuáles fueron las dos propuestas que rechazó categóricamente tras salir del reality.

Actualmente, Julieta Poggio está cumpliendo con su sueño de desembarcar en un escenario de calle Corrientes, ya que es parte de la obra tetral Coqueluche, que dirige José María Muscari, y en la que la ex Gran Hermano comparte cartel con Betiana Blum, Mónica Villa, Mario Guerci y Agustín Sullivan.

En otra vertiente, Julieta Poggio es parte del programa de streaming Fuera de joda, junto a excompañeros de Gran Hermano como Daniela Celis, Nacho Castañares y Lucila "La Tora" Villar. De esta manera, la bailarina no solo apuesta al público teatral adulto, sino también que va por la franja juvenil que está siempre atenta al mundo digital.

Julieta Poggio y una carrera en pleno ascenso tras su paso por Gran Hermano. Foto: Instagram @poggiojulieta.

Al compartir una amena entrevista con el programa Agarrate Catalina (La Once Diez), Julieta Poggio compartió su entusiasmo por las oportunidades que le dio su paso por Gran Hermano. "Por suerte desde que salí de la casa no paré de trabajar, era mi objetivo. Desde muy chica trabajo y estudié muchísimo, en un momento de mi vida como que se paró todo y dije 'me falta un reality'. Para poder mostrarme, para que la gente me conozca y a partir de eso poder trabajar de lo que amo y lo que siempre quise toda mi vida", explicó.

Julieta Poggio lució espléndida en la reciente gala de los premios Martín Fierro. Foto: Instagram @poggiojulieta.

En tanto que sobre su repercusión en Gran Hermano y en las redes sociales, Julieta Poggio enfatizó: "Es muy loco lo que me pasa. Siento que tengo fans que son abuelas porque me dicen 'mi abuela te ama, te veía todos los días'. Y también tengo mucho público de chiquitas, que para mí es lo más valioso que puedo tener y hago muchas cosas por cuidar ese público, es el más genuino".

Por último, Julieta Poggio puntualizó cuáles fueron las dos propuestas laborales que rechazó al salir de Gran Hermano. "Rechacé trabajos como Only Fans, quizás un poco el Bailando también porque es otro reality donde hay bardo. Preferí hacer otras cosas por mi público", explicó.