Cómo será el nuevo Intratables que debuta en América

Intratables se convirtió en uno de los grandes éxitos de América TV. Es por eso que la vuelta del programa se vive con mucha expectativa, y de hecho en la previa se viene hablando de lo que será esta nueva temporada que se avecina sabiendo que nos encontramos en un año electoral y su presencia en la pantalla chica será clave.

Con la conducción de Nico Magaldi, que vuelve a la señal de América TV luego de su paso por EPA! a principios de este año, la fecha de regreso para el programa será este domingo 6 de agosto.

Ya en el primer programa de Intratables se espera una enorme producción y contenido, ya que se aguarda por los temas que se tocarán a una semana de las elecciones de las PASO. El análisis de los partidos y la expectativa que hay es enorme.

La presencia de Nico Magaldi auguria un ciclo dinámico, picante y entendiendo que el conductor ya tiene una experiencia corroborada a la hora de preguntar y manejar un panel amplio. No le escapa a las preguntas y siempre va al hueso, por lo que se espera una buena recepción.

A su vez, Daniel Vila confirmó hace unos días que los panelistas serán Ceferino Reato, Augusto Tartúfoli, Liliana Franco, Candelaria De La Sota, y otros dos especialistas para hacer un análisis de la realidad: Zuleta Puceiro y Raúl Timerman.

Por estas horas, y en su columna diaria de Lanata Sin Filtro, Marina Calabró dio detalles del nuevo Intratables: "Ayer se grabó el primero de los pilotos, van a grabar otro el viernes. Me dijeron que no hubo invitados, hicieron una prueba básicamente de panel, un solo informe".

Intratables vuelve de la mano de Nico Magaldi.

Y agregó: "Me dijeron que anduvo bien, había gente sorprendida de la performance de Magaldi, digo, qué gente de poca fe, ¿qué esperaban que fuera un zapato el chico? El chico tiene oficio, sabe hacer las cosas... Pero había gente que esta casi conmovida por la performance de Magaldi".

Luego Marina Calabró al panel que tendrá el programa de América TV y sus desempeños en la prueba piloto: "Me dijeron, voy a leer textual, 'Tartu excelente, Cande De La Sota una profesional, Liliana Franco la rompió toda'. Y me dijeron que lo que les pidieron es un tono más tranquilo donde todos se escuchen, más amable, con picantes...". Este domingo a las 21.30 horas inicia una nueva temporada de Intratables.

Sin dudarlo, Jorge Lanata vaticinó que Intratables no tendría mucho éxito en cuanto a las mediciones del rating, a lo que la columnista asintió y sentenció: "No, yo creo que se tienen que desangrar".

Luego la periodista finalizó: "Para el domingo están previstas las presencias de (Horacio Rodríguez) Larreta, (Patricia) Bullrich todavía no confirmó y Massa. Cada uno va a tener su bloque, van a arrancar con una charla con el conductor y después abren al panel. Y Milei dijo que no va a ir el domingo porque no le gusta el formato, es un hijo dilecto, pero es un nuevo Milei que ya no está para este formato".