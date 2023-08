Claire Delic, la artista holandesa, criada en centroamérica, es considerada una de las "grandes voces" del contintente

Existen canciones que tocan el alma de forma profunda y que muchas veces deseamos tener una máquina del tiempo para revivir esa hermosa sensación de escucharlas de nuevo por primera vez. Claire Delic es una de esas artistas que logra con sus temas erizar la piel y que se aparta de los ritmos actuales, siendo una propuesta innovadora y diferente con una pizca de melancolía.

Delic, de origen neerlandés, pero criada entre Costa Rica y Panamá, apostó por la música desde muy pequeña y la ha acompañado hasta el día de hoy. En 2016 lanzó su primer sencillo titulado "While My Guitar Gently Weeps", un cover del tema de The Beatles de 1968. Pero el español conquista cada una de sus canciones y este 2023 la artista trajo un novedoso proyecto: "12 Plagios", un álbum que rinde homenaje a los grandes de la música latinoamericana.

Con 29 años, la cantante ha logrado sobresalir en la música con su voz. Créditos: Gentileza Prensa.

Claire Delic dialogó con MDZ Show sobre su amor por la música y cómo lo ha trasladado a su nuevo disco.

Mirá la entrevista con Claire Delic

- ¿Qué es la música para vos?

- Para mi la música es vida. No hay manera de reflejar música si no tienes experiencias profundas. Y esas experiencias quién sabe desde cuándo vienen siendo, porque yo estoy segura que en una vida un alma no ha podido absorber todo. Así es que pienso que somos una vida que lleva muchos tiempos. Para mi, la vida representa eso: la vida que ha sido, la que no vemos y la que viene.

- ¿Cuándo te diste cuenta que te gustaba la música?

- Cuando lo pude verbalizar, cuando dije 'oye, quiero cantar', a los 9-10 años. Pero anterior a eso, siempre estaba improvisando desde pequeña, en Costa Rica. Le cantaba a toda cosa: a las piedras, vacas, caballos; porque todo tiene energía y dar esa energía es bonito, aunque a veces hayan canciones que te tiran para el otro lado.

Claire cuenta con más de 70 mil oyentes mensuales en Spotify. Créditos: Gentileza Prensa.

- ¿Por qué el idioma español prevalece en tus canciones?

- Este idioma me eligió a mí, sin dudas. A mi mamá le entró una chispa de locura y dijo "vámonos para el sur de Costa Rica" y me adoptó Latinoamérica y, por ende, aprendo el español, mi primer lenguaje. El español me escogió a mí y yo a el, fue algo recíproco.

- Amas este idioma...

- Me encanta el español. Antes tenía una resistencia, porque creía que no me gustaba como me escuchaba, porque en inglés es muy diferente, te cambia mucho la voz y con el español el aire sale más. Era interesante para mí esa dualidad, pero sin duda el español me ayudó, por el idioma y todo el vocabulario, a alcanzar cosas dentro de mí que el inglés no logra hacer.

- Presentaste hace poco un disco titulado "12 Plagios", con temas muy conocidos. ¿Qué significa para vos este proyecto?

- Es un proyecto atrevido y valiente que pretende volver a las canciones y me toca ponerle la voz a estos emblemáticos autores. Es un homenaje a los cantautores más importantes de Hispanoamérica. Tanto la portada del disco como los videoclips de este álbum están en blanco y negro. Créditos: Gentileza Prensa.

- Te despegas de lo que se escucha ahora en todos lados. ¿Por qué elegiste este camino?

- Porque lo que se escucha ahora lo escuchan otras personas. Lo que quiero decir es que lo que escucha mi corazón son estas canciones. No hay manera de que sea artista y cantar y no corresponderle a mi corazón. Eso sería una traición contra mí misma.

- Preferís desarrollarte más vos como artista, como vos misma, que darle el gusto a la industria musical...

- Sin duda. Y no creo que no le esté dando el placer a la industria, sino que la industria también ha puesto los ojos en otros lugares, que no está mal, pero también corta las expresiones que son tan amplias y como somos seres tan apasionados no deberíamos vernos limitados por una tendencia.

Escucha "Me Cuesta Tanto Olvidarte" por Claire Delic

- En este álbum interpretas canciones muy famosas como "Un Vestido Y Un Amor" de Fito Páez y "Garganta Con Arena" de Cacho Castaña. Todos los temas de tu disco, ¿los elegiste por algún motivo en especial?

- El motivo particular fue hacerle homenaje a los fundadores, pero sin duda estas canciones representan algo desgarrador cuando las escucho. Por ejemplo, "Garganta Con Arena" la venía escuchando hace mucho tiempo, antes de tan siquiera pensar en este álbum, y es una canción que al escuchar yo dije "yo quiero cantar esta canción", me sentí muy identificada. Y "Un Vestido Y Un Amor" la versión que yo escuché primero, y después me acerqué a Fito Páez, fue la de Caetano Veloso, y yo me quedé flechadísima con esa canción. Hay temas que te activan cosas en el espíritu. La intención siempre fue hacer relevante estas historias tan maravillosas como son cada una de estas canciones en este disco.

- En Spotify hay una playlist llamada "Grandes voces" y sos quien encabeza la lista. Este reconocimiento, desde tu punto de vista profesional, ¿qué significa para vos?

- Es un honor poder cargar con esta definición, porque al final son palabras, pero es bonito llenarse de esa idea. Y eso significa que también hay que mantenerlo y para ello hay que seguir buscando estas canciones increíbles para ver cómo influyen las próximas canciones inéditas.

- ¿Qué te inspira?

- Mi vida, la vida de mis padres y ciertas circunstancias que hubiese querido evitar. Eso es lo que me inspira a mí a cantar y sentir como siento también, y el anhelo que tengo de que otros sientan bonito y la música sin duda hace eso: toca la puerta del corazón y te abre, te ayuda a ser receptivo a cosas que hemos ocultado por tanto tiempo. En 2019 colaboró en el disco de Cultura Profética, "Sobrevolando". Créditos: Gentileza Prensa.

- Si tuvieras que hacer una colaboración musical, ¿a qué artista elegirías?

- A Coldplay que me marcó muchísimo. Lo empecé a escuchar en Puerto Rico y me cambió muchísimo la perspectiva, más bien, el sentido de las cosas. Desde niña siempre me ha gustado creer que puedo hacer algo con ellos.

- ¿Hay algún tema que te guste mucho de la banda?

- Sí. Hay una canción que se llama "42" que es en piano y después crece. "A Whisper" también, "Spies", todo ese disco con guitarra era muy minimalista, fue bastante bien administrado. Con estas canciones he llorado muchísimo también.

- ¿Pensás que tenés un ritmo similar al de Coldplay?

- Sin duda. Ese lado melancólico pero a su vez expansivo, porque sin la melancolía no podríamos registrar lo que tenemos que expandir.