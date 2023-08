El motivo por el que Telefe logró conseguir un pico de rating anoche

El pasado miércoles 23 de agosto, Boca Juniors y Racing Club se enfrentaron en La Bombonera por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Pero los equipos empataron 0 a 0 y tuvieron que verse la cara, nuevamente, este 30 de agosto para definir resultados.

Este miércoles a las 21.30 H. en el Cilindro de Avellaneda, el Xeneize y la Academia otra vez igualaron los mismos resultados de la vez pasada y tuvieron que definir por penales. Finalmente, Boca Juniors consiguió el pase a la semifinal de la Copa Libertadores.

Boca Juniors vs Racing Club. Créditos: Twitter @RacingClub.

La formación dirigida por Jorge Almirón ganó 4 a 1 y su próximo rival será el equipo brasileño Palmeiras. La fecha y el horario todavía no está definido, pero se estipula que el partido se llevará a cabo a fines de septiembre.

El partido de Boca Juniors contra Racing Club le regaló a Telefe uno de los mejores ratings del año: 24,6 puntos. El canal de las tres pelotas no lograba una marca similar desde los debates de Gran Hermano y la finalización del reality.

"Chiquito" Romero se convirtió en héroe, nuevamente, este miércoles. Créditos: Twitter @BocaJrsOficial.

No obstante, la situación en rating para Telefe no es mala. Es uno de los canales más vistos y con el estreno de Got Talent ha logrado un excelente rendimiento que ningún otro canal ha podido igualar. El concurso obtiene cada noche alrededor de 20 puntos de rating.