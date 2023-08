Pablo Alarcón fue lapidario con los actores militantes del kirchnerismo

Sabido es desde hace años que entre los actores también se metió la grieta política. Justamente en ese contexto, Pablo Alarcón criticó de manera durísima a los referentes que militan para el kirchnerismo y el Gobierno Nacional.



En su visita a LN+, el actor reveló que tuvo algunos cruces con varios de sus colegas por su ideología política, más precisamente por su poca cercanía, o nula cercanía, con el pensamiento kirchnerista.



“A mí me han puteados compañeros porque yo no soy kirchnerista”, contó Pablo Alarcón, en una charla compartida con Jonatan Viale y Viviana Canosa, dos periodistas parados en la vereda de enfrente del Gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.



“¿Estás en alguna lista negra? Porque viste que los K son de adueñarse de los derechos humanos, de la cultura…”, le preguntó Viviana Canosa a Pablo Alarcón, quien negó estar en una lista negra, pero que igualmente remarcó algunas cuestiones referidas a esa consulta.



“A mí no me consta que yo esté en una lista negra. No puedo decir que no trabajo porque soy anti kirchnerista”, respondió Pablo Alarcón. “Hay elencos de películas que están manejados por el Gobierno. Bueno, yo no estoy en esas películas”, agregó.

Pablo Alarcón destrozó a los actores kirchneristas.



Por último, el actor apuntó contra todos: contra los políticos kirchneristas, pero también contra aquellos que militan desde hace años y que, como contó antes, son muchos de los que llegaron a insultarlo por pensar diferente.



“Son corruptos, nos mintieron, y están sostenidos por esos alcahuetes, que son testigos de sus voluptuosidades. Son socios en el fruto de sus saqueos”, disparó el actor Pablo Alarcón en su visita a LN+.