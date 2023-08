Oscar González arremetió contra Dady Brieva y aseguró que arruinó a sus compañeros

Durante su gira por Uruguay, Dady Brieva tuvo polémicos dichos respecto al pueblo y a la política del vecino país, situación que derivó en la cancelación de los shows que tenía agendados en distintas localidades. En medio de la controversia por sus conceptos, Oscar González Oro destruyó al cómico con una dura sentencia y aseguró que el artista arruinó a sus compañeros de Midachi.

Si bien Oscar González Oro actualmente se encuentra trabando en nuestro país, desde hace unos años decidió radicarse en Uruguay, y en diálogo con un móvil de A la Tarde (América) no dudó en manifestar su repudio a Dady Brieva por sus polémicas declaraciones sobre Uruguay.

Sobre la cancelación de las presentaciones del actor, Oscar González Oro argumentó: "Se lo buscó. Desde diciembre está hablando mal de Uruguay, y el uruguayo tiene orgullo de su país. Dady hace daño", sentenció el Negro Oro.

Pero luego, el conductor fue por más y apuntó contra Dady Brieva como responsable de la debacle del grupo humorístico Midachi. "Me molesta que haya arruinado un grupo, Los Midachi, que eran maravillosos. Hoy están que no pueden trabajar en ningún lado. Los arruinó, los volteó, los borró. Se juega políticamente, pero tenía compañeros de trabajo de toda la vida... No vale la pena, no hubo códigos", subrayó Oscar González Oro.

Dady Brieva quedó en el ojo de la tormenta por la cancelación de sus presentaciones en Uruguay. Foto: Captura TV.

Uno de los dichos de Dady Brieva que mayor indignación causó en los uruguayos, fue cuando invitado al programa radial Malos Pensamientos, el actor disparó: "Agradezcan que nos va mal para que ustedes puedan vivir bien. No muerdan el brazo de quien les da de comer?".