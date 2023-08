Dominique Metzger reveló que fue chef y contó por qué se retiró de la actividad

Dominique Metzger visitó el nuevo programa que llevan adelante el Chino Leunis y el Pollo Álvarez. Durante la entrevista confesó que tiene un pasado ligado al mundo de la cocina, algo que muy pocos conocen, por lo que procedió a contar su experiencia de esa etapa de su vida.

Siendo una de las primeras invitadas a Poco Correctos, la hoy reconocida conductora de los noticieros, dejó con la boca abierta a todo mundo por su increíble anécdota relacionada a la gastronomía. Además, relató una increíble historia sobre una pasantía que tuvo mientras estudiaba para chef.

La conductora fue la tercera invitada al programa del Chino Leunis y el Pollo Álvarez.

Para empezar, la periodista de El Trece y TN explicó por qué abandonó sus estudios como chef. “Estudié cocina, me recibí, pero no lo quise ejercer porque mientras estudiaba iba trabajando y haciendo pasantías y ahí me di cuenta de que no era para mí”, sostuvo.

“Me mandaron a la Patagonia con un cocinero francés tres meses”, sumó. A lo que el Chino Leunis acotó: “Como un Gran Hermano". Por eso, la comunicadora agregó: "Era en Chubut, entre dos lagos, había que llegar en avión hasta Comodoro, de ahí con una avioneta hasta Alto Río Senguer, de ahí en ripio y dos lanchas que te llevaban... Era El resplandor”.

Si bien ahora puede bromear y reírse de esa etapa de su vida, como lo estaban haciendo durante la charla que tuvo con el ciclo de la tarde del canal de Adrián Suar, la verdad es que en ese momento, no la pasó tan bien. Ese instante la llevó a cambiar de carrera y ser reconocida por lo que es actualmente.

Dominik se animó al desafío de adivinar los sabores, mientras tenía los ojos vendados.

“Tenía 21 años, no conocía a nadie, nadie me conocía a mí, el cocinero francés era el único y fui a ayudarlo. No hablaba español, solo francés. Y si bien estábamos en la belleza de la Patagonia, había que hacer todo desde el desayuno hasta la cena porque venían una vez cada 15 días a traernos provisiones”, sostuvo Dominik.

En ese tiempo, mientras era la única persona que ayudaba al chef francés, Metzger reveló que en un momento se quedó sola, debido a que el cocinero principal, tuvo algunos inconvenientes. Es por eso que relató: “El tipo se pensó que venía otra experiencia y se le dio por el chupi, por tomar hasta que un día no pudo salir”.