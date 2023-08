Las extrañas fotos que le mandaba Roberto García Moritán a Pampita

En un desopilante momento con Fer Dente en América, Pampita habló de cómo arrancó su relación con Roberto García Moritán, con quien está casada desde el 2019 y con quien tiene una hija.



Si bien se mostró muy enamorada del empresario gastronómico y legislador, la conductora y jurado de El Bailando por un Sueño reveló qué tipo de extrañas fotos le enviaba en las primeras charlas.

Pampita y Roberto García Moritán.



“Él le pidió mi teléfono a una amiga mía. Y ella me dijo: ‘Hay un amigo mío que te quiere conocer y yo creo que te va a gustar. No sabés, es educadísimo, caballero, una persona de bien. No quiere joder. Está en un momento de su vida que tiene ganas de encontrar a alguien para enamorarse”, comenzó contando Pampita.



“Empezamos a hablar por Instagram. Él estaba de viaje, estaba en Perú. Me mandaba fotos de comida peruana, una cosa rarísima”, contó Pampita, ante la risa de Fer Dente, quien acotó: “Rober, la verdad que salió bien, porque arrancaste…”.



“Me mandaba fotos: ‘Acá te voy a traer’, me decía. Y a mí no me parecía muy sexy que me mandara fotos de comida”, continuó la modelo y conductora sobre aquellas primeras charlas vía redes sociales.

Pampita y Roberto García Moritán.



Sin embargo, no todas fueron críticas de Pampita hacia Roberto García Moritán en ese comienzo de acercamiento, sino que también elogió la originalidad, aunque primero haya dicho que era algo raro.



“Esa cosa exótica también estuvo buena. Decía: ‘Qué raro’, porque no me mandaba selfies de él. Me mandaba fotos de lugares, comidas, cosas y me decía: ‘Me encantaría compartir esto con vos’”, cerró Pampita.