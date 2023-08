La llamativa reacción de Fátima Florez cuando le preguntaron sobre su intimidad con Javier Milei

Algunos días después de la confirmación del romance entre Javier Milei y Fátima Florez, la imitadora habló con el programa DDM (América), y tuvo una llamativa reacción cuando le preguntaron sobre su intimidad con el candidato presidencial.

Sobre la su relación con Javier Milei, Fátima Florez remarcó en un principio: "Ya lo hemos confirmado los protagonistas. No me gusta pensar en nada, estoy muy tranquila, viviendo un momento muy lindo, estoy feliz y pasando un momento lindo".

Por otro lado, cuando le consultaron a la humorista si dejará de hacer imitaciones a políticos por su relación con Javier Milei, Fátima Florez ejemplificó repecto a su labor: "Yo ya la vengo hace años a Patricia (Bullrich), ¿por qué no podría hacerla ahora?".

Entonces ante una observación de Ceferino Reato sobre el punto en que podría influir su noviazgo con el líder de La Libertad Avanza sobre la credibilidad de su labor artística, Fátima Florez explico: "Yo soy una actriz, comediante, que hace años que hago diferentes personales ¿Por qué tendría que dejar de hacerlos ahora? ¿O vos me estás diciendo que debería estar condicionada? En lo absoluto, ¡viva la libertad, carajo!".

Sobre su vida cotidiana con Javier Milei, la humorista reconoció: "Nosotros puertas adentro no hablamos de trabajo. De verdad, ni yo hablo del mío, ni él habla de él. Yo no tendría por qué meterme a opinar de su trabajo... A lo largo de mi carrera nunca hablé o tomé partido político por nadie, simplemente hablo como ciudadana".

En tanto que sobre su relación con los perros de Javier Milei, que son tan importantes en la vida del candidato, Fátima Florez contó: "Yo soy muy bichera, saben que amo. Yo tengo gatitos. Parece que me quieren, viste que soy una persona que caigo bien. Hay muy buena relación".

Además, sobre cómo comenzó su vínculo con Milei, Florez desmintió un presunto flechazo cuando se conocieron en el programa de Mirtha Legrand hace algunos meses. "Voy a desmitificar eso. Muchos piensan que ese día... Yo ese día estaba con mi cabeza en otra cosa, estaba pronta a debutar en una temporada y él estaba con su vida. Realmente, nosotros no nos dimos cuenta de que nos pasó algo ese día. Obviamente hoy al observar los videos a uno le empieza a caer la ficha de que aunque sea en el inconsciente algo pasó", enfatizó la artista.

Fátima Florez y Javier Milei se conocieron en el programa La noche de Mirtha. Foto: Captura TV.

En un plano más íntimo, cuando Mariana Fabbiani le preguntó a Fátima Florez si le gusta el sexo tántrico, dado que Javier Milei ha confesado ser adepto a tal práctica, la entrevistada optó por no profundizar en detalles, aunque cuando le pidieron que se limite a responer con pulgar arriba o abajo, la actriz subió su pulgar acompañando con un gesto de rugido de león.

Finalmente, Fátima Florez se encargó de relativizar la posibilidad de convertirse en primera dama y se limitó a argumentar: "Sé que viene muy bien él, pero nunca pensé, no se me ocurrió pensar en eso de primeras damas. Entre nos, me parece un poco una tilinguería. No hagamos futurologías, no nos adelantemos, dejame que nos estamos conociendo. No, de verdad... Pará, vamos de a poquito".