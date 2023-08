El escandaloso motivo que obligó a Thiago Medina cerrar su verdulería

Thiago Medina fue uno de los participantes más queridos al comienzo de Gran Hermano (Telefe). Sus orígenes humildes calaron hondo en los televidentes del reality. Al salir del ciclo, decidió invertir dinero en cumplir uno de sus sueños: abrir su propia verdulería en González Catán, su barrio.

Este lunes, al aire de A la Barbarossa (Telefe), fue consultado sobre cómo resultó su emprendimiento: "La cerré porque no podía ir mucho con todos los problemas que tenía. Luego me enteré, gracias a los clientes que me escribían por Instagram, que la gente que dejaba trabajando estaba todo el día boludeando, tomando, fumando. Entonces, para no quedar mal, decidí cerrar"

Ante su respuesta, Georgina le sugirió que pusiera gente responsable al frente del negocio. "Sí, la cerré, pero estamos pensando en otra cosa", agregó Thiago y, a su lado, Daniela Celis contó que su novio tiene ganas de lanzar su marca de ropa.

"Quiero hacer algo con lo que me sienta identificado. Mucha gente me manda mensajes cuando uso una remera o un pantalón. Y si van y compran en otro lado, ¿por qué no hago mi propia marca? Estamos viendo todo con Dani para hacerlo", reveló motivado.

Recordemos que el joven de 20 años está esperando gemelos junto a su novia. Thiago y Daniela se conocieron en la casa de Gran Hermano y luego de su salida del programa, continuaron su vínculo amoroso.

Durante la entrevista, ambos expresaron su felicidad por la llegada de sus hijos. "Tenemos una lista de nombres, de hombres y de mujeres. Es difícil conseguir uno y tenemos que conseguir dos. De nenes tenemos anotados Ivo y Teo. De nenas también tenemos anotados. Thiago está enamorado del nombre Roma. Yo le dije que me gustaba, pero que sentía que estaba quemado. Pero está en la lista", contó Daniela.

Por su parte, él agregó: "Sí, a mí me encanta Roma y Laila". Además, ella manifestó: “También me gustan Gema, Amelie y Aimé. Nos gustan los nombres cortitos".