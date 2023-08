Quién es la mega famosa con la que Flor Jazmín Peña tuvo una cita fallida

La bailarina Flor Jazmín Peña sorprendió al revelar que alguna vez tuvo una cita fallida con una mujer mega famosa. Si bien no quiso dar el nombre, la implicada en la historia se hizo cargo y terminó pidiéndole perdón.



“Me pasó de estar en un bar, a la noche, sola. Pero porque mi cita, que era una persona muy conocida, que de hecho ahora está mucho más pegada que en ese momento, me dejó plantada”, comenzó contando Flor Jazmín Peña en Nadie dice Nada.



“Nunca me había pasado eso. Y llegó un momento en el que… A parte vos sabés cómo soy yo: me fijé en el lugar, del lugar me fijé que tuviera patio divino, el menú, ya sabíamos qué íbamos a pedir. Estaba todo muy bien organizado de mi parte”, agregó la bailarina.



En su relato, Flor Jazmín Peña, que se hizo conocida en el año 2019 cuando participó del Bailando por un Sueño junto a Nicolás Occhiato, reconoció que en esa época estaba recientemente separada y que buscaba a una persona con la cual dar vuelta la página en su vida.



“Era la primera vez que me iba a ver con esta persona y era la primera cita post corte. Eran las 9. Nos íbamos a encontrar 9.15. Yo había llegado antes. Y que yo llegara antes era un montón. A las 9,15, 9,20, 9.30, 9.40 dije: ‘Esta persona nunca va a llegar’. Y ahí empecé a sentir la emoción de que te dejen plantada”, siguió Flor Jazmín Peña.

Flor Jazmín Peña. Foto: @florjazminpe.



Si bien prefirió no revelar el nombre de la protagonista de su historia para no mandarla al frente, se terminó descubriendo quién fue la mujer que dejó plantada a Flor Jazmín Peña: se trata de la cantante y actriz española Lola índigo.



Sucede que fue la propia actriz quien se mandó al frente sola, pero de una manera para destacar: se disculpó públicamente con la bailarina. “Noooo, por favor, perdóname de una vez”, escribió en Twitter.