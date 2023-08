Mirtha Legrand estaría por acordar un particular regreso con El Trece

Mirtha Legrand está a un paso de volver a la televisión. La conductora, a través de su nieto y productor ejecutivo, Nacho Viale, reanudó las negociaciones con las autoridades de El Trece, más específicamente Adrián Suar, para volver con su clásico programa de los sábados a la noche.

Según la información que dieron hace algunas semanas atrás en Socios del espectáculo (El Trece), la idea es que sea un envío semanal ya que Juana Viale está descartada en la conducción del ciclo de los domingos al mediodía.

Mirtha junto a Juana Viale.

En este contexto, y según informó en exclusiva La Nación, las negociaciones para la vuelta de La Chiqui a la pantalla chica está resuelto un "noventa por ciento". Eel contrato está en manos de Viale. Todo indica que esta semana se debería tener novedades del acuerdo, que ya fue firmado por Suar.

De llegar a un acuerdo sólo sería por La noche de Mirtha, discontinuando así la salida al aire de Almorzando con Juana, el formato que conducía la joven actriz los domingos al mediodías.

Recordemos que en junio pasado, Suar había revelado que no se había llegado a un acuerdo económico con Viale para el regreso de Mirtha, motivo por el cual se abrieron las conversaciones con otros canales. "En principio, nosotros queríamos Mirtha los sábados y Juana los domingos. A no ser, que ellas decidieran el enroque. Ahí yo no tenía problema", explicó en su momento el gerente de programación del canal de Constitución.

Luego, Marcelo Tinelli hizo su arribo a América y se refirió a su intenciones de traer a La Chiqui: "Estuve hablando con Nacho y me encantaría que Mirtha este año esté en América. Según lo que le escuché decir al Chueco el otro día, no va a ir a El Trece por una cuestión económica. Así que yo, personalmente como director de contenido, le guardo ese lugarcito a Mirtha", indicó el conductor.