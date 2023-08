Cómo reaccionó la gente al ver actuar a Pablo Alarcón en una de las plazas más famosas de Buenos Aires

Sin dudas es uno de los actores más emblemáticos de nuestro país. Con numerosa participación en televisión como 'Sábados de comedia', 'Por siempre mujercitas' y 'Sos mi vida', como así también una gran cantidad de obras de teatro lo tuvieron en sus filas y otro tanto de películas que fue parte, Pablo Alarcón supo hacer su propio camino.

No obstante, tras una larga carrera actoral con la que se ha ganado el respeto de sus colegas, a sus 76 años, tomó una dura decisión con relación a su profesión.

Pablo Alarcón actúa a la gorra en Plaza Italia

Es que recientemente se conoció un vídeo, que circuló por redes sociales, donde se ve a Pablo Alarcón en la vía pública, actuando a la gorra. A su vez, en una entrevista que brindó, días atrás, a 'Socios del espectáculo', afirmó: "Está jodida la situación de los actores porque no hay trabajo".

Y agregó: "Está jodido el país. Ha llegado la miseria a un límite total. No se asombren de que yo esté trabajando la gorra. Asómbrense de lo mal que está el país".

Mientras que sostuvo: "Bueno, esto era algo que me faltaba en mi vida hacer. No tengo trabajo en este momento en el teatro y me pareció una muy buena oportunidad porque tengo tiempo y además yo no necesito trabajar a esta altura de mi vida, te confieso, no necesito trabajar. Necesito ganar guita para vivir".

A raíz de toda esta viralización, este fin de semana cientos de personas vieron interpeladas por su situación y acercaron a ver su show callejero en Recoleta y apoyarlo tanto moral como económicamente. Y el resultado fue épico, debido a que la multitud lo reconoció con una gran ovación y mucha emoción.

El actor fue ovacionado en su show callejero

En dicho show callejero, el actor recita parte del libro 'Discurso de la servidumbre voluntaria', escrito por el filósofo francés Étienne de La Boétie, en 1548. La elección de ese material y la locación no fueron al azar, ya que según señaló, tiene 'un doble sentido', aunque aseguró que es un espectáculo apartidario.

“Es un momento de mi vida en el que me toca hacer esto, quizá devolviéndole de alguna manera a la sociedad. Bueno, mejor dicho, yo no le debo nada a nadie, los gobiernos corruptos me deben a mí, los ladrones que se fueron y se llevaron todo”, supo expresar. Pero el que se llevó todos los aplausos y fotos, fue el eterno Pablo Alarcón.