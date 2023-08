Andrea Taboada habló como nunca antes de su enfrentamiento feroz con Yanina Latorre

Como nunca antes, Andrea Taboada habló sobre su feroz enfrentamiento con Yanina Latorre, con quien en algún momento supieron ser grandes amigas. Algo pasó en el medio y hoy casi no se pueden ni ver.



Incluso, tanto es así que, luego de la salida sorpresiva de Andrea Taboada del panel de LAM, las especulaciones giraron alrededor de Yanina Latorre y una supuesta influencia en la decisión de apartar a su ex compañera.



Ahora, después de tanto tiempo, la periodista habló de esta disputa con la ladera de Ángel de Brito. “En serio, no estaba guionado”, aclaró en su visita a Polémica en el Bar, el ciclo conducido actualmente por Marcela Tinayre.



Sobre los motivos de esa fuerte rivalidad, Andrea Taboada explicó que no se trataba de una cuestión de sentimientos, sino más bien por una cuestión de ideas y de diferencias en las opiniones.



“Teníamos diferencias de criterios, de maneras de pensar. Cuando uno disiente no significa que haya odio. Lo que pasa es que la otra persona siempre quiere tener la razón. Y es un poco difícil”, comentó Andrea Taboada.

Andrea Taboada, Yanina Latorre y Ángel de Brito.



Asimismo, se refirió puntualmente a su salida repentina de LAM. Si bien es normal que suceda en los medios que haya cambios de figuras en los programas, llamó mucho la atención dada la amistad que mantiene la periodista con Ángel de Brito, el conductor del ciclo de América.



“Se venía charlando, porque hay momentos, hay ciclos. Veníamos charlando. Ángel venía cambiando de angelitas, iba rotando. Y por ahí sentimos, o sintió, que se venía un cambio. Son 8 años de estar en LAM, más de 10 años de estar en BDV. Hemos construido una amistad”, reconoció Andrea Taboada.