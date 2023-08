La tremenda pelea económica que enfrenta Fátima Flórez con su ex: “El quiere…”

El sorpresivo romance que llevan adelante Fátima Flórez y Javier Milei descolocó a propios y ajenos. Si pocos se imaginaban esta particular combinación en el plano sentimental, la misma sorpresa parece haberle generado a Norberto Marcos, el ex de la humorista que la estaría llevando a un juicio por una suma económica millonaria.

La relación de pareja que sostienen desde hace casi cincuenta días Javier Milei y Fátima Flórez dejó fuertes repercusiones. Algunos en desacuerdo, otros apoyándolos, otra parte incrédulos en este vínculo romántico... pero quien más se ha molestado con esta situación fue la anterior pareja de la famosa.

Al parecer, Norberto Marcos, quien fue pareja de la comediante por casi 22 años, sintió el cimbronazo de la ruptura y ahora enviará a su ex a una batalla judicial millonaria para reclamar sus derechos, a pesar de no estar legalmente casados.

Y es que, como en cualquier ruptura, deberán hacer una división de bienes en la Justicia, ya que el productor no solo era su pareja, sino que también se desempeñaba como su socio comercial y representante, por lo que se encargaba de manejar su carrera artística y las finanzas.

La periodista Nancy Duré dio detalles de esta situación compleja en el ciclo Socios del espectáculo. "Norberto se quedó sin mujer, sin trabajo y sin bienes. Él puso todos los bienes a nombre de Fátima Florez. Legalmente no están casados", comenzó explicando.

Luego detalló cómo se siente hoy el ex de Fátima Flórez: "Pensó que la relación era para toda la vida. Por las leyes naturales de la vida, que no siempre se cumplen, él decía: ‘yo me voy a ir antes’. Entonces los bienes quedaron a nombre de Fátima. Él siente que fue ingenuo, tonto".

El romance entre Javier Milei y Fátima Flórez descolocó a muchos.

Y agregó: "Él tiene en Argentores registrado todos los personajes de Fátima. Si quiere, ella no se sube más a un escenario. Si quiere tomar algún tipo de represalia podría hacerlo, aunque no creo".

La periodista también profundizó detalles de la ruptura entre Fátima Flórez y Norberto Marcos, hasta la confirmación de su romance con Javier Milei. Una historia que fue atando sus propios cabos. Norberto Marcos planea una fuerte respuesta judicial luego de la separación con Fátima Flórez.

Según informó, el 11 de mayo ella viajó a Europa y él se despidió pensando en que el problema se iba a solucionar y se iban a reconciliar. El 1 de julio, la cómica viajó a Uruguay para dar unos shows y pasó la noche junto al productor en un hotel. Sin embargo, cuatro días después habría arrancado la relación con el candidato a presidente de la Argentina.