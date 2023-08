La fuerte razón por la que Pampita rompió en llanto con una canción de Coldplay

El paso de Pampita por Noche al Dente, el programa que conduce Fer Dente en la pantalla de América, no pasó para nada inadvertido. Uno de los momentos más destacados fue cuando, sorpresivamente, rompió en llanto con una canción de Coldplay.



La entrevista pasó tanto por momentos serios como por ratos muy divertidos, pero también tuvo su cuota de emoción y de lágrimas. Allí, el conductor del ciclo nocturno de América acompañó a la modelo.





Fue en el momento en el que Fer Dente entonó “Fix You”, de Coldplay, cuando Pampita dejó caer las lágrimas, evidenciando una profunda emoción, que luego terminó explicando, abriendo su corazón.



“Me encanta ese tema. Esa canción se la escribió Chris a Gwyneth Paltrow cuando era su mujer, cuando había fallecido su padre y ella estaba destruida, con un dolor en el alma tremendo”, confesó Pampita.



“Y él habla un poco de eso, de agarrar ese corazón roto y volver a unirlo con paciencia, con cariño. Este tema lo escucho y me rompe el alma. Me representa. Es salir a hacer las cosas y volver a mi hogar que son mis hijos y mi esposo. Y Rober cuando me propuso matrimonio me puso ese tema”, agregó la conductora y jurado del próximo Bailando por un Sueño.

Pampita y Fer Dente. Foto: captura de TV.



En ese momento de profunda emoción, Fernando Dente también se conmovió con las palabras de Pampita y le expresó todo su apoyo, dedicándole unas hermosas palabras a modo de consuelo.



“Te queremos mucho, de verdad. Sos una mujer maravillosa, de corazón te lo digo. Y te agradezco mucho que hayas venido, que te abras y que tengas esa fortaleza y esa luz. Es hermoso. Me vas a hacer llorar a mí”, le dijo el conductor a Pampita.