Embarazo polémico: qué dijo Thiago sobre su relación con Daniela Celis

Luego de tantas idas y venidas, en medio de un marco de mucho misterio, el pasado jueves en Fuera de Joda se terminó de confirmar el embarazo de Daniela Celis. La ex Gran Hermano se encuentra en la dulce espera fruto de su relación con Thiago Medina, con quien inició una relación amorosa estando ya en la casa más famosa del país.

La noticia sorprendió a todos, justamente por la polémica que gira alrededor de este embarazo. Que la pareja está separada, que los hijos que esperan son gemelos, que es un embarazo de riesgo... las aguas se agitaron y mucho, por eso el propio Thiago Medina quien decidió salir a romper el silencio.

Este viernes, a través de su canal de Twitch, el joven de González Catán habló de su paternidad y la relación que tiene con Daniela Celis, de quien se especula que se habría separado porque ya no conviven juntos.

“Nosotros estamos juntos como pareja, todo el día hablo con ella, siempre estoy pendiente”, dijo el exhermanito en el vivo que se emitió anoche, despejando dudas sobre quienes decían que no pensaba hacerse cargo de los gemelos.

“Me molesta que salgan a hablar boludeces, que salgan a decir cosas que nada que ver, o gente que saca no sé de dónde supuestas informaciones y siempre quieren hacer quedar mal a alguien”, agregó, visiblemente molesto con todo lo que se ha estado diciendo en los medios y las redes sociales por estas horas.

Mucho se habló de si la pareja sigue en pie o no, intentando conocer lo que estaría pasando en la relación dentro de este momento cumbre en el que se enteraron recientemente que van a ser padres. Por eso Thiago Medina se descargó contra aquellos que opinan de su vínculo con la oriunda de Moreno.

Daniela y Thiago de Gran Hermano serán padres de gemelos.

“¿Por qué no se fijan en la vida de ellos? Eso es lo que más me molesta, porque yo ahora tuve que salir a hablar porque me estaban hablando por todos lados, pero yo no quería salir a hablar porque yo me siento cómodo con Dani y porque yo estoy recontento con ella”, lanzó.

“Vi que todos querían que saliera a hablar, pero yo no me sentía cómodo todavía para salir a hablar, yo quería hablar cuando a mí se me ocurriera hablar, cuando yo me sintiera cómodo y cuando yo quisiera. No tengo que salir a hablar porque todos están diciendo boludeces”, agregó. Thiago aclaró cuál es la relación que tiene con Daniela.

Y para finalizar, Thiago Medina se sinceró sobre su relación con Daniela Celis. “Dani sabe lo que yo siento, realmente nos llevamos re bien, estamos re bien nosotros dos, y le mando un beso porque sé que me está viendo ahora y estamos bien. No quiero salir a dar explicaciones”, concluyó.