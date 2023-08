Nicole Neumann reveló cómo es el diálogo íntimo con sus hijas en medio del escándalo con Indiana

No es una etapa fácil en la vida de Nicole Neumann, que está atravesando una crisis hasta ahora muy compleja de solucionar con su hija mayor, Indiana, fruto de su relación con Fabián Cubero.



En ese sentido, a pesar de que se encuentra en preparativos de lo que será su casamiento con Manu Urcera a fin de año, la modelo y conductora se confesó y contó cómo es su diálogo actual con sus hijas, en medio de los escándalos.

Nicole Neumann y sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna. Foto: @nikitaneumannoficial.



“Lo único que hago es mostrarles la verdad”, comenzó contando Nicole Neumann en una entrevista con la revista ¡Hola! Además, explicó cómo hace para dejar al margen de los problemas a sus hijas, en especial a las más chicas, Allegra y Sienna, lo que está sucediendo en la familia.



“En casa se trata de hablar lo menos posible porque no está bueno”, aclaró en una primera instancia la modelo y ex pareja de Fabián Cubero, con quien también mantiene una relación conflictiva como padres.



“Prefiero charlar sobre cosas lindas. Cuando sos chico, también es difícil discernir la verdad de la mentira. Entonces, les digo que todo me lo pueden preguntar. Y siempre voy a responderles con la verdad, sea lo que sea”, explicó luego Nicole Neumann.

Asimismo, la modelo se refirió también a su forma de comunicarles a sus hijas lo que va sucediendo en la familia, incluidos sus conflictos con Indiana Cubero, quien, al parecer, no quiere volver a vivir con ella.



“Si hay cosas puntuales, cuando ya veo que son muy fuertes, y lo único que hago es mostrarles la verdad: ‘esto es lo que está sucediendo’, ‘acá está la verdad’, ‘esto es lo que pasó, de esta manera’. Y no mucho más, porque son chiquitas. No sé hasta dónde pueden asimilar hoy”, cerró Nicole Neumann.