El triste y romántico mensaje de Rocío Oliva en recuerdo de Diego Maradona

La muerte de Diego Armando Maradona sacudió al mundo entero y todavía las personas de su esfera íntima procesan su partida, el 25 de noviembre de 2020, en condiciones dudosas que aún están bajo investigación judicial. Rocío Oliva, una de sus ex parejas, es una de ellas.

Rocío Oliva no se olvida del Diez: con él vivió en Dubai y compartió años vitales de su existencia y crecimiento y el fuerte sentimiento de amor y ternura que le quedó de esa relación no se diluye con el paso de los días desde ese mediodía negro en el que se supo que el astro había muerto, solo, en la cama de una casa alquilada.

El posteo de Rocío Oliva en Instagram en recuerdo de Diego Maradona.

Así lo hizo ver en su feed de Instagram, donde no recordó una fecha muy especial sino una suma de días desde que Diego Maradona no está. “1.000 días no son suficientes para olvidar al Puru...”, expresó la joven de 33 años junto a una foto donde se la ve junto a su ex novio, muy cariñosos los dos, mirando a cámara.

Rocío acompañó con un emoji de corazón partido esta imagen y mensaje donde revela, otra vez, cómo llamaba a Diego en la intimidad: “Puru”. Esta no es la primera vez que la deportista recuerda amorosamente al ídolo popular. El 25 de noviembre de 2022, al cumplirse los dos años del fallecimiento, Oliva lo homenajeó con tiernas fotos y videos y una dedicatoria: “Mi Puru”.

Oliva y Diego Maradona, cuando eran pareja. Instagram Rocío Oliva

Este recordatorio de los mil días sin Diego que hizo la rubia se suman al posteo que subió Dalma Maradona, que describió este período como “los peores mil días del mundo”. “Aprovecho para decir que hace unos días tuve el desagradable momento de tener que escuchar a un nefasto decir que mi papá se murió como se quería morir...”, denunció Dalma.

El presente de Rocío Oliva a tres años de la muerte de Maradona

“En lo personal, creo que estoy pasando por uno de los mejores momentos de mi vida, estoy disfrutando mucho. Me siento feliz, me despierto contenta todos los días -algo que no me pasaba desde hacía mucho tiempo-, disfruto de estar con mi familia y amigos”, contó Rocío Oliva a revista Hola en una entrevista que dio en julio de este año.

Feliz con su presente laboral, la ex del Diez habló de sus actividades: “Tengo cuatro academias de fútbol femenino que funcionan a la perfección. Ese es mi trabajo, mi pasión. Mis alumnas van desde los 4 a los 16 años y me gusta acompañarlas, ayudarlas, incentivarlas”.

Rocío Oliva sigue una exigente rutina en el gym. Instagram Rocío Oliva

“Debo pensar si quiero ser DT, estar en los medios o abrir más academias por el mundo”, señaló, sobre el amplio abanico de posibilidades que se le abre. Por lo pronto, en diciembre va a abrir una escuela en Cincinnati, Estados Unidos”, añadió Oliva, que no para de crecer en su rubro.