Qué fue de la vida de La Coneja Suárez, la histórica asistente de Susana Giménez

Seguramente muchos no se acuerden de ella, pero en una época Alejandra “La Coneja” Suárez supo tener una enorme popularidad al lado de Susana Giménez, como su secretaria, como su histórica secretaria, conocida en su momento por sus desopilantes bloopers al leer los apellidos de los participantes de los sorteos.



En la vida de La Coneja hubo un antes y un después del 1 de abril de 1987. Ese día, la Diva de los Teléfonos hizo su debut con “Hola Susana”, por la pantalla de Argentina Televisión Color (ATC), lo que hoy es la TV Pública.

La Coneja Suárez con Susana Giménez.



“Yo no tenía idea del impacto que tenía Susana Giménez. Me acuerdo que el día del estreno de Sugar cortaron la calle Corrientes y los invitados llegaron en carruaje estilo mateo. Era de película. Había hasta una alfombra roja. Fue espectacular”, recordó mucho tiempo después La Coneja Suárez.



Luego unos años de enorme popularidad, la ex asistente de Susana Giménez decidió alejarse de los medios y de los flashes del mundo del espectáculo. Antes había encontrado su pasión en el mundo de la danza. No obstante, decidió dedicarse de lleno a su familia. La decisión la tomó tras su paso como bailarina en el musical “Sugar”, dado que ya estaba esperando un hijo.



En el año 2010, un grupo de amigas le propuso dar talleres de comedia musical a sus propias hijas. Fue tanto el éxito de aquel proyecto que nació casi sin pensarlo que allí volvió a darle una dirección artística a su vida.

La Coneja Suárez, ya como madre, visitando a Susana Giménez.



En ese contexto, y habiendo encontrado definitivamente su pasión, Alejandra “La Coneja” Suárez dio otro paso más en su carrera, tres años después de aquella propuesta de sus amigas de Nordelta.



La ex secretaria y asistente de Susana Giménez abrió su propio estudio de danza, llamado “Alejandra Suárez Estudio”, en Nordelta. “Todo el mundo puede bailar” es el lema con el que se presenta.