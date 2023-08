Preocupación por la salud de Luis Ventura: fue internado y deberá ser operado

Luis Ventura fue internado en la Clínica Trinidad de Quilmes, para hacerse unos estudios de rutina y, según él mismo explicó en declaraciones a los medios, algunos no salieron bien.

En las últimas horas, en A la Tarde (América), revelaron los últimos detalles sobre la salud de Ventura. "Algunos estudios no dieron del todo bien. Los análisis de azúcar en sangre, por ejemplo. Tendrá que someterse a una dieta estricta. Además, se vienen dos operaciones por delante. Una será próximamente y la otra a fin de año", expresaron desde el ciclo que también lo tiene como panelista.

Luego, pusieron al aire al propio Ventura para que cuenteen primera persona cómo se encuentra. "Gracias por la preocupación. Primero quiero aclarar que yo no hago un show de mi salud. Yo como cada año me hago los controles. Sabía que el sobrepeso y la glucemia me podían traer problemas", comenzó expresando el periodista.

"¿Es verdad que tenés que operarte?", fue otra de las consultas que le realizaron. "Programé una operación para la próxima semana. Es algo simple. La que sí es más compleja es la de cambio de prótesis de cadera", explicó.

Luis Ventura.

"Mi doctor no sabe cómo hago para seguir caminando. Tengo destrozada la cadera. Es una operación que debería haberme realizado hace rato. Cualquier persona estaría en muletas", agregó para finalizar.