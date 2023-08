Nuevos detalles sobre la salud de Silvina Luna: "El covid es una complicación más"

Silvina Luna continúa internada en estado crítico en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Desde hace más de 3 meses, la modelo pelea por su vida como consecuencia de la infección generada por una bacteria. Además, su estado general estaba muy deteriorado por un cuadro de hipercalcemia que derivó en una insuficiencia renal aguda producto de las cirugías estéticas que le practicó el médico Aníbal Lotocki en el 2011.

A este complicado contexto, se le sumó un nuevo problema: se contagió covid. La noticia fue confirmada el día martes. Este miércoles, su amiga Ximena Capristo contó detalles de la salud de Silvina al aire de LAM (América).

Silvina Luna durante una de sus sesiones de diálisis.

Fue Ángel de Brito quien rompió el hielo y le consultó por el blindaje informativo que existe. "Lo que pasa es que Ezequiel (hermano de la modelo) quiere blindar el tema para que no haya información por una cuestión de que ella todo el tiempo sube y baja. Está un poquito mejor y después recae, por eso no se puede dar un parte diario porque no es siempre lo mismo", comenzó respondiendo Capristo.

Ximena Capristo.

"Pero bueno, dentro de su cuadro crítico, Silvina está mejorando día a día. Lo del covid es cierto. Sé que la información salió de una fuente del Hospital Italiano, tengo entendido que ella está vacunada para el virus así que es algo leve", agregó.

"Es una complicación más. También estar tantos meses dentro de un hospital genera muchas complicaciones. Pero es imposible sacarla de ahí, imaginate que a ella la dializan para mantenerla con vida", explicó Ximena.