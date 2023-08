Qué dijo el ex de Fátima Florez al enterarse de que la imitadora está de novia con Javier Milei

Si algo faltaba en el panorama post PASO era el destape de un romance bomba, el de Javier Milei y Fátima Florez, quienes a una semana del resultado electoral confirmaron que hace poco más de un mes están saliendo, vía la periodista Marina Calabró, en Lanata sin filtro.

De Javier Milei es poco y nada lo que se sabe de su historial amoroso. De hecho, la última relación oficial que tuvo fue con la cantante Daniela. Completamente otro era el panorama de Fátima Florez, que a inicios de este año se separó de Norberto Marcos luego de más de dos décadas de relación amorosa y laboral.

Y si para Norberto la ruptura ya había sido un golpe, enterarse de que Florez está de novia con Milei fue un tremendo disgusto. Así lo contaron en LAM, en videollamada con Marina Calabró, la mensajera de este nuevo amor que habría nacido a finales de 2022, cuando la parejita se conoció en la mesa de Mirtha Legrand.

"¿Y Norberto cómo se enteró de todo esto?”, contó Ángel de Brito que le consultó a Fátima cuando habló con ella en las últimas horas, y agregó: “Le pregunté. Me dijo: 'se lo conté yo, porque ya lo habíamos habilitado a la prensa. Obviamente antes se lo avisé a mi exmarido, con tiempo anticipado'".

Milei y Florez se conocieron en el programa de Mirtha Legrand a finales de 2022. Captura TV.

"Se acaba de enterar hace poco, no es que lo sabe hace mucho", intervino entonces Yanina Latorre. Y Ángel retomó: "Hace poquito… Cuando estuvo acá llorando por Norberto ya estaba con Milei. Y hace 45 días. Estuvo acá el 15 de julio". "¿No habrá sido después?", acotó Calabró. Pero Yanina fue contundente sobre el origen del romance: "Querida, esto viene desde diciembre…".

La teoría de que Norberto Marcos sigue enamorado de Fátima Florez

Así las cosas, en LAM recordaron lo mal que se ponía Marcos las contadas ocasiones en las que accedió a hablar luego de su separación de la imitadora, con quien tenía esperanzas de volver. De hecho, en junio la ex pareja había tenido un encuentro secreto en un hotel de Montevideo.

"No se olviden de que cuando a él lo llamaban por teléfono para hacerle alguna nota en un programa, él se ponía a llorar", indicó Marcela Baños, una de las angelitas invitadas. A lo que Calabró agregó la información del día: "Me contaron que hoy lo pasó muy mal, Norberto".

Norberto Marcos y Fátima Florez estuvieron juntos 22 años.

"Norberto sigue enamorado, ese es el problema", aseguró Marixa Balli, y Calabró cerró con el triste panorama del ex de Fátima Florez: "Me parece, por lo que sé, por lo que me llega del círculo más íntimo de él, que él todavía apostaba a la posibilidad de una vuelta. De hecho, si se fijan en la foto del WhatsApp, este detalle me lo marcó Dani Ambrosino, tiene una foto de Fátima, tiene la silueta de Fátima".