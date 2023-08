La impresión de Mirtha Legrand sobre el momento en que se conocieron en su mesa Javier Milei y Fátima Florez

Esta semana comenzó con el sorpresivo anuncio del noviazgo entre Javier Milei y Fátima Florez que hizo Marina Calabró. Tras comunicarse con el candidato presidencial y la imitadora, la periodista confirmó la relación, y ahora Mirtha Legrand salió a dar su impresión de los flamantes novios que se conocieron hace un tiempo en su mesa.

Autoproclamada "celestina" del amor entre Javier Milei y Fátima Florez, Mirtha Legrand no ocultó su sorpresa por el inesperado romance. En diálogo con TN Central, la diva remarcó: "Cuando me enteré no podía creerlo, me alegra".

Fátima Florez y Javier Milei en el programa de Mirtha Legrand en que se conocieron a comienzos de diciembre de 2022. Foto: Captura TV.

Mientras que cuando le consultaron a Mirtha Legrand si percibió algo especial en ese primer encuentro que tuvieron Fátima Florez y Javier Milei en La noche de Mirtha (El Trece), la legendaria conductora se sinceró: "No me di cuenta en ningún momento. Vi el momento en que se conocen en la mesa, todo cordial como es siempre, pero no me di cuenta del futuro romance. Cuando me enteré no podía creerlo, me alegra por el bien de los dos. Me enteré por televisión".

Finalmente, sobre su impresión sobre Fátima Florez y Javier Milei aquella noche, Mirtha Legrand explicó: "Fátima estaba preciosa ese día, yo se lo dije varias veces, pero Milei hablaba de política. Hay momentos de Milei en ese programa que no se pueden perder, hoy es el hombre del momento en la Argentina. Habla de los padres... pero del romance nada".

Por otro lado, si bien la diva evita dar una definición concreta respecto a su esperada vuelta a la televisión, recientemente Marina Calabró aseguró que Mirtha Legrand estaría regresando en septiembre a través de la pantalla de El Trece.