El sincero veredicto de Marina Calabró sobre el noviazgo de Javier Milei y Fátima Florez

En plena jornada no laboral de este lunes, Marina Calabró dio desde su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre), la primicia del noviazgo entre el candidato presidencial Javier Milei y la actriz Fátima Florez. Y ahora, la periodista amplió detalles sobre esta relación, y dio su verdicto sobre a quién de ellos podría afectarle negativamente este romance.

Según comentó Marina Calabró, el propio Javier Milei le confirmó su vínculo con Fátima Florez, y lo hizo para evitar una filtración o malentendidos. La especialista en espectáculos también se comunicó con la imitadora antes de hacer el anuncio, y la artista se mostró en sintonía con el argumento del líder de La Libertad Avanza.

"Pensaron que si lo contaban, a veces la verdad es más sencilla. A él le preocupaba que ella quedara enchastrada con que trabajaba para él, o que iba ser parte de una construcción política para beneficiar a un candidato. Entonces, lo contaron de primera mano, lo confirmaron para quienes se lo volvieron a preguntar, y listo”, explicó Calabró sobre la postura que tomaron Milei y Florez.

Fátima Florez y Javier Milei confirmaron este lunes su noviazgo. Foto: Captura TV.

De todas formas, la periodista dejó en claro que en este momento las prioridades del candidato a presidente están puestas en su campaña.“Él me dice que no quiere pasarse de acá hasta octubre hablando de Fátima Flórez. Tiene que hablar de la dolarización, la economía y la seguridad”, remarcó Marina Calabró sobre lo que le comentó Javier Milei.

Según Javier Milei, en este momento la prioridad es su campaña presidencial. Foto: EFE.

Por último, la comunicadora aseguró que no desconfía de la veracidad del vínculo, pero subrayó que Fátima Florez podría resultar damnificada. “Estando Fátima de por medio, que es su propia empresa, que no necesita prensa, involucrarse con política o con un político, es siempre más lo que tiene para perder que para ganar. Esto le divide la boletería, ella le tiene que vender tickets al Pro, al liberal, al kirchnerista, al de la izquierda, y si va el partido obrero, mejor. No veo especulaciones personales y profesionales por parte de Fátima”, opinó Calabró.