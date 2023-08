El duro momento que atraviesa Pablo Alarcón a su 76 años

Pablo Alarcón dio una nota este martes para Socios del Espectáculo (El Trece). Allí reveló que trabaja a la gorra en una plaza para poder sobrevivir.

Fue Adrián Pallares, uno de los conductores del ciclo, quien explicó los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión. "Pablo Alarcón está en una plaza trabajando a la gorra. Son momentos difíciles de la Argentina y momentos difíciles para los actores en un medio donde casi no hay ficciones y es difícil volver a insertarse en ese circuito comercial del teatro", explicó.

Por su parte, Rodrigo Lussich agregó: "Vamos a compartir la nota que le hicimos, porque el video que se viralizó obviamente sorprendió. Él recauda a la gorra después de una actuación donde ofrece su arte a la gente que pasa por Plaza Francia. Es algo absolutamente digno y también un reflejo de la realidad de muchos actores como él".

Luego, pusieron al aire la entrevista. "Bueno, esto era algo que me faltaba en mi vida hacer. No tengo trabajo en este momento en el teatro y me pareció una muy buena oportunidad porque tengo tiempo y además yo no necesito trabajar a esta altura de mi vida, te confieso, no necesito trabajar. Necesito ganar guita para vivir", comenzó expresando el reconocido actor de 76 años.

"Está jodida la situación de los actores porque no hay trabajo. De nosotros, de los barrenderos, de los cocineros, de los periodistas, de todos. Está jodido el país. Ha llegado la miseria a un límite total. No se asombren de que yo esté trabajando la gorra. Asómbrense de lo mal que está el país", agregó.

"Cuando yo llegué a Buenos Aires a trabajar, llegué un lunes y un viernes estaba trabajando. Ahora eso no pasa", recordó.