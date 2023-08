La promesa que le hizo Wanda Nara a Kennys Palacios: “Va a venir cuando…”

Wanda Nara transita por un presente convulsionado, que se configura por la incertidumbre que activó la confesión de un padecimiento de una enfermedad grave, de la que todavía no especificó de manera concreta. Así como sus días se modificaron con la mudanza a Turquía.

Desde Estambul, la mediática mantiene una normalidad en sus redes sociales, con la carga de contenidos cotidianos a sus perfiles digitales, con lo que pretende exhibir una tranquilidad. Uno de sus seres más amados, Kennys Palacios no viajó con ella a ese país por obligaciones laborales.

Resulta que el mejor amigo de Wanda tuvo que quedarse en el país para alistarse y entrenar a full para su participación en el Bailando por un sueño, un reto que nadie imaginaba que aceptaría y sobre todo por la repercusión del estado de salud de la famosa.

Evidentemente, la esposa de Mauro Icardi lo estimuló y lo empujó para que continuara adelante con esta aventura de saltar a la pista y transformarse en un personaje público. Por eso, el estilista reconoció los consejos que le prodigó la mediática en el último tiempo.

En diálogo con PrimiciasYa, Kennys exteriorizó las palabras que le brindó su gran amiga: "Wanda me dijo que disfrute y está muy pendiente de todo el look, me lo ayudó a elegir. Me dijo que disfrute, que sea yo y que disfrute". Todo un apoyo inconmensurable para transitar por este desafío profesional.

Wanda sigue en Turquía, pero vendría en diciembre a apoyar a Kennys.

Incluso, Palacios se animó a declarar la promesa que le extendió Nara y que implica un dato revelador sobre un posible retorno a la Argentina. "Ella está feliz y tranquila, me prometió que si llego a diciembre viene a verme y estará acá conmigo", exteriorizó el mejor amigo de Wanda.