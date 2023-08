La extraña teoría de Luis Ventura sobre el futuro de Wanda Nara

En los últimos días se conoció que Wanda Nara le puso un bozal legal a su padre, en medio de todo lo que se habla sobre ella y de su salud. En ese contexto, Luis Ventura lanzó una polémica y extraña teoría.



En el programa A la Tarde, que conduce Karina Mazzocco, se habló de esta situación. Allí, el periodista Diego Estévez contó: “’Van a tener que empezar a pagar’ es la frase que me llega, ya que no pueden referirse a la salud de Wanda. Si van en contra de la medida cautelar (Barbasola y Nara), cada vez son 100 mil pesos”.

“Creo que van por los 300 mil. Ella dice que no saben nada acerca de su salud y que inventan. Eso le molesta”, agregó el panelista sobre los comentarios que se hicieron sobre ella y la incógnita que hay en torno a su estado de salud.



Por su parte, Luis Ventura también tenía cosas para decir, con una polémica teoría. “A ella le molesta que inventen. ¡Pero acá inventan todos! ¡Del primero al último! No vaya a ser que después Wanda aparezca en el Bailando, digo”, comentó.



“Acá no hay que asombrarse de nada. ¿Se acuerdan de las barbaridades que dijeron de Icardi y Maxi López? Están todos juntos ahora. Yo no lo veo mal, pero sí veo mal que se saque toda esta mugre, que se aclara, simplemente, diciendo: ‘Señores, tal cosa’. Y listo”, remarcó Luis Ventura.

Asimismo, el periodista explicó que, aun en esta situación delicada, como se trata de la salud, en este caso de Wanda Nara, todos encuentran la manera de sacar un provecho. Además, sostuvo que no cree en nadie.



“A todo el mundo le está sirviendo un poquito todo esto, lamentablemente. Yo en función de los protagonistas no le creo nada a nadie. Yo sé cómo se arma la mentira. Y no estoy hablando de la enfermedad, sino de todo este jueguito posterior”, cerró Luis Ventura.