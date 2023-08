El aterrador relato de Moria Casán sobre Luis Vadalá: "Me ha perseguido con un revólver"

La historia de Moria Casán y Luis Vadalá se configuró con cientos de rasgos, de toda índole, desde la irrupción de un amor explosivo a una separación escandalosa. El mediático apagó su luz recientemente y la diva expresó en ese momento una reflexión muy gélida.

Eso activó la incógnita de los motivos de la One para referirse de ese modo al hombre que la acompañó sentimentalmente varios años de su vida. Ahora, Moria acaba de ofrecer una descripción de una dinámica interna muy estremecedora.

La revelación se produjo en una entrevista con Infobae, donde Casán habló con el corazón en la mano y con la honestidad como única carta. Ahí, la entrevistadora le preguntó: "Con Castiglione soltaste y perdonaste ese vínculo, ¿y con Vadalá?".

Eso generó una confesión tajante de la famosa respecto al recuerdo que le quedó en su alma: "Con Vadalá no siento nada. Nada, ¿qué loco no? Yo no sé si sentir nada es cubrir otras cosas. Yo ya dueleaba antes. Yo ya lo había dejado a Luis y él no podía soportar la idea de que yo lo dejara".

Y ahí se produjo el relato más cruento, complejo de dimensionar y que grafica una realidad muy violenta que padecía Moria, dado que exteriorizó: "Me ha perseguido muchas veces con un revólver". Una frase que resuena y que no se había conocido hasta el momento.

Moria contó que Vadalá la amenazó con un arma.

Respecto a ese accionar, Casán agregó: "Él había entrado en una etapa medio conflictiva, que pensaba que era por culpa mía y yo no tuve la culpa de nada. Se le había dado un negocio de mucho dinero para que lo manejara, y no estaba preparado para hacerlo. Lo mareó todo, hizo una vida rarísima y le hizo daño".