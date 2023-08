Dady Brieva se burló del video viral de Javier Milei en PPT

El resultado de las elecciones del pasado domingo 13 de agosto fueron el tema de la semana. Javier Milei triunfó en las urnas con más del 30% de los sufragios y muchos artistas se expresaron en contra del candidato a presidente por La Libertad Avanza. Esta vez, fue el turno de Dady Brieva, quien en su programa de todos los domingos "Peronismo Para Todos" (PPT), habló sobre la victoria del empresario en las PASO y acerca de un video que se viralizó de él, donde revela qué Ministerios dejaría de lado si se vuelve presidente del país.

"Lo primero que tenemos que entender es que el Estado no es la solución, es el problema", comienza diciendo Javier Milei en el clip que ha sido tendencia en todas las redes sociales. Luego, en una pizarra, el candidato comienza a quitar los nombres de distintos Ministerios: "Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado, nada bueno sale del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera".

El video de Milei cuenta con más de 2 millones de reproducciones en Tik Tok. Créditos: captura de pantalla Tik Tok @javiermilei.

Para Javier Milei, el país debería tener sólo 8 Ministerios: el de Capital Humano; de Infraestructura; de Economía; de Justicia; de Seguridad; de Defensa; de Relaciones Exteriores; y del Interior.

El video, que ha circulado en todo el Internet, llegó a las manos de Dady Brieva y el actor ironizó sobre el clip del empresario junto a uno de sus compañeros, donde dejan fuera a todas las personas que hacen posible el programa por C5N.

Mirá lo que pasó este domingo en Peronismo Para Todos (PPT)

En la pizarra de PPT, eliminan a "los reidores" porque "en la Argentina que queremos, no hay lugar para las risas". Asimismo, sacan a los camarógrafos, al director, columnistas, producción, "el que maneja la pantalla", grafista, microfonistas, sonidista e iluminador.

"Y nada, que no quede nadie y ahí estoy. Así se hace televisión, no necesito a nadie, y así no no vamos a gastar tanta plata. Y tener todo el mundo para mí no se si es libertad o soledad. No hay nadie, no se ríe nadie, no escucho nada... sí, solo como un cero sólo de Pino Solanas, rastreando mis huesos, así van a quedar los que quieran romper con todo y los que no crean en el sueño colectivo", concluye tristemente el conductor.