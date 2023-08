Quién es la persona que está con Silvina Luna a toda hora en el hospital

Batalla cada día, cada hora, cada minuto por ganar esa pelea compleja que le deparó el destino. Silvina Luna continúa inmersa en una internación delicada, que presenta vaivenes, en esa característica de mejoras y complicaciones en el hospital Italiano.

La querida actriz permanece con un estado grave, pero cientos de almas acuden a acompañarla, a enviarle energías positivas. Dentro de las particularidades de su cotidianidad en el nosocomio, que ya superó los dos meses, se conoció un dato revelador, desconocido hasta el momento.

El mayor apoyo de Silvina es su hermano Ezequiel, quien se mueve con todo lo necesario y sobre todo no deja sola a la actriz en ningún momento. No obstante, se filtró que existe otra persona que acompaña todos los días a Luna en la sala de terapia.

Ximena contó que una amiga de Silvina Luna la acompaña todos los días.

Este detalle surgió de la mano de Ximena Capristo, una de las mejores amigas de la modelo en la industria. La ex Gran Hermano explicó su postura frente a las informaciones que brotan de Silvina: “Al principio de todo esto me guardé bastante porque tampoco quería salir a hablar ni a contra nada que la familia no quiera que se cuente”.

Y en esa entrevista con Socios del espectáculo, la famosa describió la identidad de una mujer fundamental para Luna en este trance adverso. “Todos los días mi marido, Gustavo, habla con la persona que está todo el día ahí, que es una de nuestras amigas”.

Evidentemente, uno de los seres amados de Silvina la visita constantemente, la atiende, la escucha, le habla y está al tanto de cada situación en el hospital. Asimismo, Capristo añadió: “Pero con Ezequiel no, a él no hay que cargarlo con más cosas”.

El último parte médico que emitió el hospital.

En lo que refiere al régimen de visitas, Ximena narró: . "Nosotros estamos siempre ahí para cualquier cosa que necesiten sin importar el horario. Las visitas son restringidas. Fuimos una sola vez después de que ella saliera de su estado crítico de un día para el otro y casi que milagrosamente”.