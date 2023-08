La explicación de Yanina Latorre tras sus polémicos dichos sobre Antonela Roccuzzo

Hace algunos días, Yanina Latorre dijo en el programa que se emite por YouTube Terapia Picante, que Antonela Roccuzzo es convocada pro marcas de Europa para hacer campañas porque es la mujer de Lionel Messi, y remarcó que "sola no logró nada". Y ahora, tras el revuelo por sus dichos sobre la empresaria, la panelista de LAM (América) salió a aclarar los tantos.

Tras las furiosas críticas que recibió de los admiradores de Antonela Roccuzzo, Yanina Latorre hizo su descargo desde su ciclo radial El observador (107.9). Al referirse a lo que dijo sobre la vida de las esposas de reconocidos futbolistas, la periodista explicó: “Las botineras puedo ser yo, Claudia Villafañe, Ana Laura Goycochea, la mujer de Messi. Y no hablo mal de Antonela, al contrario, dije que de las de ahora me parece la mejor, la más ubicada, la que no habla, no es quilombera como Wanda que lo metió en mil quilombos a Icardi”.

Los seguidores de Antonela Roccuzzo reaccionaron contra Yanina Latorre por sus dichos sobre la empresaria. Foto: Instagraam @antonelaroccuzzo.

Para disipar las dudas de lo que dijo sobre Antonela Roccuzzo, Yanina Latorre argumentó: “En un momento digo que el fútbol es machista y que vos terminás siendo la florcita del jugador, donde me involucro y no porque crea que mi marido sea Lionel Messi".

Luego, para quienes la hostigaron por comparar a Messi con su esposo, Latorre siguió: "Mi marido es Diego Latorre, en su época era un crack, ahora no es más y ahora hay un Messi, y no por eso lo vamos a bardear”.

Finalmente, para quienes señalaron que Antonela Roccuzzo lleva su propio apellido como signo distintivo, mientras que públicamente Yanina Latorre usa el apellido de su marido, la periodista remarcó contundente: "Me llamo Yanina Latorre con todo el orgullo del mundo porque me encanta y aparte es más fácil públicamente porque mi apellido de soltera es Arruza y es un quilombo explicar... Me gustaba más como quedaba el ‘Yanina Latorre’, como Mirtha Legrand que se cambió el nombre o Cristina Kirchner. Cada uno se llama como se le canta el or...”.