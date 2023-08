Ximena Capristo rompió en llanto al hablar de Mariano Caprarola y Silvina Luna

En medio de la preocupación por la salud de Silvina Luna cayó la dolorosa noticia de la muerte de Mariano Caprarola. Los dos estaban unidos por las consecuencias de salud que les provocaron las intervenciones del doctor Aníbal Lotocki. Al hablar de ellos, Ximena Capristo no pudo contener las lágrimas.



“Es inevitable limpiar esta situación con Silvina. Para mí la verdad es muy difícil. Perdón, no estoy hablando mucho por una cuestión de que me hace muy mal verla como la veo y me hace muy mal que le pase esto por querer verse más linda, al igual que le pasó a Mariano”, expresó la vedette.



“El que tiene que pedir disculpas es Lotocki, no ellos. Porque uno se quiere hacer una cirugía para verse, no para que te maten y te pongan una cosa tóxica en el cuerpo”, agregó Ximena Capristo, con profundo dolor.



Sobre Silvina Luna, a quien conoció en la segunda edición de Gran Hermano, la esposa de Gustavo Conti recordó cómo estaba la modelo rosarina en la época en la que decidió operarse con Aníbal Lotocki y el dolor que le produce verla en el estado actual.



“Hace 22 años que nos conocemos. Ella no lo necesitaba. Yo la respeto mucho porque ella tenía ganas. Le daba pudor. Pero ese año estaba feliz y contenta porque se había puesto cola y se la veía tan bien. Ahora la veo en una cama de un hospital, tan joven, luchando por su vida, queriendo salir adelante. Tiene tantas cosas para hacer”, comentó Ximena Capristo.

Ximena Capristo habló de la amistad que tenían Silvina Luna y Mariano Caprarola. Foto: @caprarolamariano.



En ese momento, Nazarena Vélez indicó que la muerte de Mariano Caprarola podía afectarle aún más a Silvina Luna en este momento tan delicado en su salud. Ximena Capristo coincidió y ambas desearon que “ojalá que Silvina no se entere”.



“Ella lo quería mucho a Mariano. De alguna forma esto los unía. Lamento mucho también que muchas chicas que nosotros sabemos que están operadas también por Lotocki, que en algún momento van a caer y va a pasar esto. Tienen un producto tóxico que en algún momento puede explotar”, cerró Ximena Capristo.