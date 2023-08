Marina Calabró apuntó contra canal América por descuidar a una famosa conductora

En su columna en el programa Lanata sin filtro (Radio Mitre), Marina Calabró se refirió al desempeño de Florencia de la V al frente de Intrusos (América), y tras las críticas que ha recibido la conductora por la imprecisión de algunas informaciones, la periodista de espectáculos salió en su defensa con un filoso dardo contra canal América.

Mientras Marina Calabró hablaba sobre el debut de El Debate del Bailando (América TV), que Denise Dumas liderará desde este fin de semana, la comunicadora apuntó en primer lugar: "El Debate arranca este fin de semana, va a ir en dos emisiones, los sábados a las 18:30 horas y los domingos a las 18. ¿Qué les costaba acomodar la grilla para que los dos días tuvieran el mismo horario?".

Denise Dumas estará desde este fin de semana al frente de El Debate del Bailando. Foto: Captura TV.

Pero luego Calabró fue al grano contra canal América y dejó en claro que desde la señal no cuidan a una de sus principales figuras, Florencia de la V.

"Toda esta información hubiera estado bueno que se lo contaran, de prensa de América, a Flor De la V, que no estaba enterada ni de dónde iba a salir ‘El Debate’, ni del horario ni cuando empezaba. Florencia decía 'me encanta', pero no tenía idea de lo que le estaban hablando. Pásenle una gacetilla de prensa a la señora De la V. En ese canal la tienen desinformada. Esto en épocas de Parodi. Ah, Parodi volvió. Que le pase una gacetilla", disparó contundente Marina Calabró contra la cúpula de canal América.

Marina Calabró defendió a Florencia de la V. Foto: Captura TV.

Respecto a la fecha de inicio del Bailando, la idea es que tras algunas postergaciones el popular certamen arranque el lunes 28 de agosto en el prime time nocturno de canal América, justo después de las emisiones de LAM, el ciclo de chimentos de Ángel de Brito que lidera el rating de la señal.