La nueva y fuertísima polémica que armó Dady Brieva en Uruguay

Dady Brieva volvió a estar envuelto en una polémica en Uruguay. Luego de haber protagonizado un controversial episodio días atrás, habiendo hecho varias chicanas y críticas hacia los uruguayos con su clásico humor ácido, ahora el humorista volvió a trenzarse en un nuevo episodio que levantó revuelo.

En su momento, Dady Brieva había teniendo algunos fuertes comentarios en el programa radial Malos pensamientos y esto lo llevó a suspender varias funciones de teatro que tenía programadas con su obra Súper Dady, las cuales iban a tener lugar en varias ciudades del país vecino.

Sin embargo, ahora el cómico regresó al centro de la escena para dar unos shows en Montevideo y quiso aclarar sus anteriores dichos en la televisión uruguaya. El efecto fue contraproducente, ya que volvió a generar escándalo.

El ex Midachi visitó el ciclo uruguayo Buscadores, lugar en el protagonizó un controversial intercambio de opiniones con el periodista Antonio Maesa. Según el argentino, mucha gente no entendió su humor.

“Vos hiciste unas declaraciones sobre Uruguay. El tema de que ‘si nos va bien en la argentina’, es un chiste, lo tomo así, pero dijiste algo que no parece un chiste y es: ‘Orgulloso de que el Gobierno argentino le hayan facilitado la venida a 300 mil uruguayos para que voten al Frente Amplio’”, introdujo el periodista uruguayo.

“Ya sé para dónde vas, dejame aclarar porque así acortamos el tema...”, le respondió Dady Brieva, negando que él haya querido decir eso. Si bien llegaron a un punto en común en el programa, lo cierto es que su concepto tampoco quedó demasiado claro que digamos.

Antonio Maesa se refirió a la nueva polémica de Dady Brieva en Uruguay.

Este viernes por la noche, Antonio Maesa habló en LAM y se refirió a la nota que hizo con el ex Midachi. “Cuando vino Dady hizo unas declaraciones con referencia a los uruguayos que a mí particularmente no me cayeron del todo bien", comenzó explicando.

El periodista dijo cómo se comportó Dady Brieva en su entrevista. “Pidió disculpas y dijo que no era así. Había dicho que los uruguayos, en esta situación de tipo de cambio que tenemos los dos países, íbamos a la farmacia y no íbamos a los teatros y las librerías”. Dady Brieva intentó aclarar sus dichos pero terminó confundiendo más a todos.

“Le preguntó su opinión al respecto y dijo que era un chiste; que él es un humorista y que dependiendo del contexto contestaba eso”, agregó Antonio Maesa. Ante esto, Yanina Latorre no se quedó callada y dijo: “Cuando le conviene es humor, pero lo dijo en serio. A mí me dijo que quería que nos vaya mal para que vuelva Cristina cuando subió Mauricio”.