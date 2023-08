Conoce cuál es el grado de estudios de la periodista Sofía Martínez

Sofía Martínez es Técnico Superior en Periodismo Deportivo y cursó sus estudios en DeporTEA. Antes de esto, probó suerte con 2 carreras en la Universidad de Buenos Aires: pasó por Abogacía y Ciencias Políticas, pero en ambos casos se dio cuenta de que lo suyo no iba por ahí.

Sofi Martínez: sus estudios en la UBA y su transición al periodismo deportivo

Sofía Martínez se crio en San Isidro y asistió al colegio Dardo Rocha. Finalizados sus estudios secundarios, se inscribió para la carrera de Abogacía en la Universidad de Buenos Aires (UBA). En una entrevista recordó que en el CBC para Derecho le fue muy bien, pero que cuando comenzó la cursada de la carrera se dio cuenta de que lo suyo no iba por ese lado.

Sofi Martínez estuvo cubriendo el Mundial de Fútbol Femenino - Fuente: Instagram Sofi Martínez Mateos (/sofimmartinez)

Se reconoce idealista y cree que por esto quiso estudiar Derecho. Una vez que dejó esta carrera, comenzó otra, la de Ciencias Políticas, también en la UBA. Pero en esta duró menos aún. “Seguía intentando con esa idealización de querer cambiar algo. En la primera clase se pusieron a hablar de Platón, Aristóteles. ‘¡Qué aburrido!’ Miraba alrededor y mis compañeros estaban súper copados. La que estaba mal era yo. Así que no esperé a que termine la clase: me paré y me fui”, recordó.

Fue entonces cuando su camino comenzó a cruzarse con el del periodismo. En primer lugar, escribió para un portal de noticias de la zona donde vivía. Luego, consiguió trabajo en Kuarzo, la productora de Guido Kaczka.

Sofi Martínez: su título en periodismo deportivo y la consagración profesional

Ya trabajando en la producción de A todo o nada, en El Trece, Sofía Martínez se decidió por estudiar periodismo. Pero los horarios de trabajo no la dejaban cursar la carrera general, y fue entonces cuando apareció la especialización en deportes como alternativa. La idea le cerró por todos lados y hasta fue una especie de revelación, ya que ella siempre fue amante de los deportes. Cursó en DeporTEA y se terminó recibiendo de Técnica Superior en Periodismo Deportivo.

Antes de su salto a la fama tuvo otros trabajos: fue promotora, recepcionista en cumpleaños de 15 y asistente en un estudio contable. Ya inmersa en los medios de comunicación, comenzó a hacerse conocida públicamente gracias a sus coberturas de partidos y eventos. “En la vida, lo que me frustra, o lo que siempre me ha dado miedo, es la meseta. El estar cómoda y no querer hacer más de lo establecido. Si hay algo que me enseñó Guido Kaczka cuando empecé en producción es que siempre puede haber una vuelta más de tuerca. Si vos le metés cabeza, puede surgir un punto de vista diferente para contar algo”, reconoció en una ocasión.

Por esto mismo, tras su consagratoria cobertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 para la TV Pública, Sofía Martínez fue aún más lejos y dio un salto de calidad durante el Mundial de Qatar 2022. Hoy en día, sigue trabajando para la TV Pública y también se desempeña al frente de otros proyectos en medios como ESPN y Urbana Play.