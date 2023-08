El inesperado cambio en la relación entre Wanda Nara y Jorge Lanata

Cuando Jorge Lanata contó en su programa de radio Mitre que Wanda Nara tendría leucemia, estalló la polémica. El periodista fue muy criticado y hasta se llegó a hablar de un posible juicio contra él. Sin embargo, ahora habría un radical cambio en la relación entre ellos.



Hace unos días, en una entrevista en Telefe, Wanda Nara se había sincerado acerca de este momento y habló de su cambio de postura. “Yo soy la que contiene a toda la familia, a Zaira, a mi mamá, la que arrastró a Mauro a Estambul. Como que yo sentía que si me caía se iban a caer todos conmigo. Por eso me puse las pilas”, explicó.



“Me tuve que sentar a hablar con mis hijos aunque me hubiera gustado esperar un poco más cuando trascendió la noticia. Son las reglas del juego”, agregó luego Wanda Nara en referencia clara a Jorge Lanata y su rol de comunicador en un tema tan sensible como la salud.

Wanda Nara y Jorge Lanata.



Por su parte, cuando le contaron a Jorge Lanata que Wanda Nara, a través de su abogada, Ana Rosenfeld, iba a presentarle una demanda, respondió con ironía. “En este caso, por el lado de la privacidad no va; por el lado de la enfermedad tampoco, porque no está prohibido legalmente. O sea que no tiene ningún sentido. ¿Me entendés?”, contestó.



“Si hay acciones legales, obvio que Elba sería mi abogada. Pero aparte, yo te digo que le recomendaría a Wanda que la contrate a Marcovecchio, porque Rosenfeld se ve que mucho de abogacía no sabe. Si Ana quería hacer un juicio con esos argumentos, es que no entiende nada de abogacía porque no son argumentos jurídicos”, añadió el prestigioso periodista.



Ahora, quien rompió el silencio en toda esta historia fue Elba Marcovecchio, la esposa de Jorge Lanata. La abogada confesó que le gustaría que el periodista y Wanda Nara se sentaran a tomar un café para solucionar e problema.

“A mí me encantaría. Me parece que sería una gran oportunidad y, sobre todo, porque nada devino de una mala intención”, expresó la esposa de Jorge Lanata y posible abogada si hubiese prosperado una denuncia.



“Conozco de la buena fe de Jorge, de su buena madera, y hay que sentarse y charlar. Sería lindo. Lo que uno vive es en su casa. Obvio que te llega, pero me parece que Wanda entendió que lo que vive es interno. Me pareció muy noble que no acciones legalmente contra él”, concluyó Elba Marcovecchio.