El duro relato de Mariano Caprarola sobre el drama que sufrió su madre

El mundo del espectáculo continúa en conmoción tras el repentino fallecimiento de Mariano Caprarola, quien sufrió un paro cardíaco a raíz de una complicación en una patología con la que venía batallando hace largo tiempo.

La tristeza no tiene fin por el deceso del reconocido hombre de la moda quien, tras una intervención estética del controversial doctor Anibal Lotocki en el 2010, derivó en un problema renal que lamentablemente desencadenó en el doloroso final.

El mundo del espectáculo sigue en shock luego de la noticia de la partida de quien fue panelista de La Jaula de La Moda. Por su parte, Angel De Brito fue uno de los que detalló el desenlace: "Tuvo un shock hemorrágico que le causó un paro cardíaco y falleció. Estamos todos muy conmocionados"

El lamentable episodio comenzó luego de que Caprarola se realizara un chequeo sobre la calcificación renal que venía padeciendo y que terminó con el trágico desenlace. Un episodio desalentador que involucra al cirujano también responsable de la delicada situación de salud que padece Silvina Luna.

Otra de las personalidades del espectáculo que lamentó profundamente lo ocurrido fue la periodista Sandra Borghi, quien expresó: "Hace una semana me llamó llorando, feliz me dijo que los riñones estaban bien. Me agradeció".

Hoy con la difícil noticia, diferentes historias surgieron sobre una persona por demás querida en el ambiente y que en más de una oportunidad mostró su lado sensible, principalmente con su mamá, su eterna compañera.

Justamente, en una entrevista junto a Tomás Dente en "Vino para vos" habló sobre lo difícil que fue para su mamá afrontar la partida de su hermano y su lucha para salir adelante. "Vieja tomate la libertad de irte cuando quieras irte. La veo aguerrida, preocupada, pero se le murió su hijo y tiene 80 pirulos y decis, nada, hacé lo que tengas que hacer", sostuvo en aquella oportunidad.

Sobre su relación con "Fady", Caprarola habló con el corazón: "No encuentro las palabras para definir el amor que le tengo. Es una gran madre. Por eso amo tanto a las mujeres, porque tengo a una gran mujer que me parió".