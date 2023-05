Tomás Dente confesó su radical cambio espiritual de vida: “Siento las presencias de Dios y Jesús”

Pateó el tablero, para dejar atrás lo concebido, lo preestablecido, aquello que resolvía con naturalidad y éxito. Tomás Dente escuchó su alma y decidió abandonar el periodismo de espectáculo para darle rienda suelta a otro tipo de formatos.

El periodista explicó lo que sintió en su interior para llevar a cabo ese viraje, ese volantazo y la articulación de esa determinación con su faceta espiritual, muy religiosa, que ahora opta por exteriorizar con mayor asiduidad y relatar con otra libertad o frecuencia.

Tomás se sentó en una entrevista con Teleshow para abordar diferentes facetas de su vida personal y profesional. En cuanto a la salida del universo de la farándula, el comunicador contó: “Fue en 2019, antes de la pandemia. Venía procesándolo, haciendo como una suerte de digestión. Pensaba que no era lo mío”.

Sobre la sintomatología que detectó, Tomás añadió: “Me empezaba a generar dolores de cabeza, mucha incomodidad... Estaba muy hastiado de hablar de los demás. Estás metiéndote en la cama de una persona que no conocés, sin su consentimiento. No se trata de calentar una silla en un panel y hablar de los demás”.

Respecto a su vinculación con lo espiritual, Dente sorprendió al revelar circunstancias que laten en sus entrañas durante la cotidianidad. “Siento la presencia de Jesús y de Dios todo el tiempo en mi vida”, confesó. Una declaración poderosa y valiente.

En cuanto a esa capacidad, el periodista que se desempeña en El Nueve argumentó con mucha claridad: “Y siempre fue así. Lo que pasa es que ahora, con el auge de las redes, uno empieza a contar y mostrar un poco más esa faceta de la vida privada”.

Tomás dente se abre a contar su vínculo con Dios.

A la hora de describir su accionar en ese aspecto, Tomás narró: “Rezo el rosario de forma constante. Siempre agradezco y trato de no pedir mucho, porque creo que Dios sabe lo que necesito antes que yo. A veces pasan 15 o 20 días que no voy a misa, pero trato de ir. Es un recinto que a mí me hace bien y cada vez que voy, salgo renovado”.