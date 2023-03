Fer Dente explicó las causas de la mala relación con su hermano Tomás

La relación entre Fer Dente y su hermano Tomás es nula. Si bien en algún momento intentaron acercar las partes, hubo un hecho que produjo un quiebre y ellos no volvieron a tener vínculo. Ahora, él volvió a hablar sobre lo que siente al respecto.

Si bien entre Fernando Dente y su hermano Tomás nunca hubo una relación fluida, el poco vínculo que aún los unía llegó a su fin luego de que el actor diera a conocer públicamente que era hijo del cura de la familia. Esto sacudió a su hermano, quien trabaja como periodista de espectáculos, ya que no se vio venir esto.

“Tenemos una relación de mucho desencuentro. Desde que papá y mamá murieron, ese nexo que nos unía se diseminó y estamos cada uno por su cuenta”, comentó Tomás hace unos años sobre el vínculo que tienen actualmente.

Además, habló sobre lo que le molestó de aquel anuncio: “Me hubiese gustado que nos advirtiera, que nos lo dijera. Era mamá, era nuestro cura, Fer es mi hermano. Y el medio nos engloba a todos. Yo tengo un perfil público. Me hubiese encantado que me avisara, así me preparaba alguna coartada, hubiese podido amortiguar el impacto de otra manera".

Ahora Fer Dente volvió a tocar el tema sobre cómo están las cosas con él. “Me siento bien, como sé que también él se siente bien. Hay mucha presión de la sociedad, hay mandatos sociales”, comentó sobre cómo se sienten ambos.

“Están los de la familia, los propios y los sociales. Es raro. Es difícil para muchos ver que dos hermanos no tengan la relación que se supone que deben tener, al menos en este momento de nuestras vidas”, explicó en diálogo con TN Show.

Sin embargo, más allá de la distancia entre ellos, no es algo que al actor le moleste, ya que la realidad con su hermano es esta desde hace tiempo. “Es un tema que tengo muy naturalizado y me sigue asombrando la sorpresa que genera”, explicó.

Por último, cerró hablando de cómo se encuentra actualmente y dando a entender por qué no está cercano a Tomás: “Me siento muy bien con la gente que tengo cerca, o que no tengo tan cerca. Vivo con naturalidad si estás desencontrado con alguna persona. Me pasa con amigos, por ejemplo, no siento que esté bueno forzar las cosas porque es mi hermano. A la familia uno no la elige, así que está bueno que esos vínculos puedan tener aire en algún momento”.