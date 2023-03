Fer Dente enfrentó los rumores de plagio y el enojo de Jay Mammon por su nuevo programa en América

A horas de su debut en la pantalla de América con “Noche al Dente”, Fer Dente adelantó detalles de lo que será su nuevo programa y le respondió a quienes lo comparan con “Los Mammones”, el ciclo que condujo Jey Mammon en el mismo canal.



“Tiene todos los condimentos de un late night y lo estamos armando desde diciembre. Me parece divertido el no ser un personaje, tener una impronta propia. Siempre me gustó”, comentó en diálogo con LAM.



Sobre el formato y lo que encontrará el público con la nueva propuestas de América TV, el conductor Fer Dente anticipó: “Va a haber una banda en vivo, mucho humor, música y grandes invitados”.

Fer Dente estrenará su nuevo programa en América.



Justamente fueron los parecidos con el ex programa de Jey Mammon los que motivaron su respuesta. “Ojalá yo pueda construir algo de la mística que generó Jay en Los Mammones. Es un programa irrepetible, como todos los programas”, expresó en charla con La Once Diez.



“Si cada uno cada vez que está por embarcarse en algo piensa en lo malo y pone el foco en eso, habría hecho la mitad de las cosas en mi vida. Debo reconocer que no me importa la crítica de quien no conozco, pero sí de quienes respeto”, agregó Fer Dente.



“Es lo mismo que pasa con Flor de la V en Intrusos. No es el mismo programa que conducían otros. Creo que está todo inventado, pero las ideas son madre. Después depende de cómo le pongas tu impronta”, explicó.

Fer Dente hará "Noche al Dente", en la pantalla de América.



Por último, se refirió al cambio que representa en su carrera pasar del teatro a la televisión, un ambiente mucho más hostil y muy obsesionado con las mediciones del rating y la permanente competencia.



“No tenía prejuicio con la forma de trabajar en la TV. La verdad que este equipo que me tocó es muy generoso. Y logramos un formato que me hace sentir muy orgulloso y muy libre”, concluyó Fer Dente.