Los últimos posteos de Mariano Caprarola y su secreto bajo llave que arruinaría a Aníbal Lotocki

En medio de la conmoción por la muerte de Mariano Caprarola, cientos de los seguidores del panelista de La jaula de la moda (Ciudad Magazine) se lamentaron por el fallecimiento del especialista en tendencias que perdió la vida a los 49 años tras atravesar una serie de complicaciones de salud que le adjudicó a un tratamiento estético que le hizo Aníbal Lotocki, el médico que también ha sido señalado como responsable del delicado estado de salud de Silvina Luna.

Mariano Caprarola cumplíó años hace tan solo cinco días, en esa oportunidad compartió un posteo en su cuenta de Instagram en el que expresó junto a una foto de su madre y de su padre: “Hoy es mi cumpleaños.12 de agosto de 1974, y quiero compartir con ustedes quienes me trajeron al mundo. Gracias Fady y Bocha”.

Una de las imágenes que Mariano Caprarola subió a las redes hace solo cinco días en ocasión de su cumpleaños. Foto: Instagram @caprarolamariano.

A su vez, hace solamente seis días, Caprarola había publicado una imagen suya a modo de selfie en la que tapando una parte de su rostro con uno de sus brazos se lo ve ensayando una sonrisa. "Pachucho pero reir me recupera", escribió en esa ocasión.

La última foto suya que publicó Mariano Caprarola en las redes sociales. Foto: Instagram @caprarolamariano.

Por último, hace exactamente una semana, Mariano Caprarola había posteado una foto en la que se lo ve recostado, con su torso descubierto y sonriendo. En el epígrafe simplemente enfatizó: "Paz".

Una postal que Mariano Caprarola compartió hace una semana. Foto: Instagram @caprarolamariano.

Por otro lado, a comienzos de julio, Mariano Caprarola confesó a comienzos de julio en una visita al programa Polémica en el bar (América), cuáles fueron las consecuencias de una itervención estética que le practicó Aníbal Lotocki.

“Hice algo por estúpido, por no pensar las consecuencias; pero nunca pensás que un amigo te va a traicionar como me traicionó, que te va a inyectar muerte. Me inyectó muerte. Es un hijo de puta. Encima no me cobró nada”, enfatizó Caprarola en Polémica en el bar.

Finalmente, el panelista advirtió dónde está su secreto mejor guardado que podría arruinar a Aníbal Lotocki. “Aparezco en una zanja. Si digo quién lo protege, termino muerto. Compartí cumpleaños con él. Mesas. Tengo miedo porque me va a pasar algo. Agarro la Panamericana todos los días y en la bajada siento que me pueden pasar cosas. En la caja de seguridad tengo anotado el nombre de quien protege a Lotocki. Está en un papel”, advirtió Mariano Caprarola.