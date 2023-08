Wanda Nara contó cómo la ayudó su madre en su exitosa carrera

Si bien las últimas semanas de Wanda Nara no son las más fáciles, debido a su salud, tema del cual aún no habló ni clarificó, sí puede decir que disfrutó de un logro enorme: tuvo su debut como conductora en Masterchef. Ante este logro, se acordó de la gran ayuda de su madre, Nora Colosimo.



El día que terminó el ciclo de Telefe, la empresaria mediática y ahora conductora se mostró muy sensibilizada y expresó sus sensaciones con un último mensaje. “Confieso que tuve miedo. Sentí cada palabra que decían los que confiaban y los que no. A todos los escuché y les quise dar la mejor versión de mí, la verdad. Quien me conocía está feliz de que puede ser yo”, dijo.



“Quien no me conocía en este formato que me dio libertad de ser Wanda al ciento por ciento, me conoció. Ésta soy yo”, agregó Wanda Nara, quien luego tuvo sentidas palabras para agradecerle a alguien muy especial.

Wanda Nara y Nora Colosimo.



“Se lo dedico a mi mamá, que confía en mí desde que tengo cinco años y hago publicidad”, expresó Wanda Nara en referencia a Nora Colosimo, quien siempre se mantuvo al lado de ella incluso en los momentos más polémicos de su hija.



En este momento difícil para Wanda Nara, pero también de satisfacción por su logro profesional, Nora Colosimo le dedicó unas hermosas palabras en las redes sociales. “Hermosa, virtuosa, sensible, fuerte, amistosa, alegre, interesante, inteligente, amable, bondadosa y culta. Así, todo esto y más. Sos Wanda”, escribió.



“Brillaste cómodamente en algo que era nuevo para vos. En tu país amado, con tu público que te acompañó y te eligió cada noche y que esperó verte al día siguiente”, agregó la madre de Wanda Nara en su cuenta de Instagram.

Nora Colosimo y sus hijas, Zaira y Wanda Nara.



“Se sumaron nuevas personas que no creían en vos y los hiciste reír y llorar. Qué privilegio el mío cada noche en tu living de Argentina, ver juntas el programa, un silencio absoluto nos invadía en tu living, pero en mi cabeza y en mi corazón un estruendo de emociones, inexplicables que sólo una madre me puede comprender, explotaba de orgullo”, sostuvo Nora Colosimo.



“Hoy, más que nunca sé y entiendo que la vida todo el tiempo te pone nuevos desafíos, fuertes, difíciles, pero cada uno te prepara para ser la mujer que hoy sos. Fuerte y empoderada. Felicitaciones, hija hermosa de mi corazón. Te amo”, concluyó.