Esteban Trebucq enfrentó las versiones de romance con Viviana Canosa

Hace tiempo que un rumor candente relaciona sentimentalmente a Esteban Trebucq con Viviana Canosa. Y aprovechando la presencia del “ex pelado de Crónica” en el piso de LAM, Ángel de Brito fue directo al hueso y le preguntó, sin vueltas, qué le pasa con su colega que actualmente trabaja en LN+.

Así, luego de debatir sobre los resultados de las PASO, Esteban Trebucq terminó incómodo y nervioso cuando Ángel quiso saber lo que desde hace meses es motivo de charla de pasillo en El Observador, donde Viviana Canosa tiene su programa y comparte pase con Yanina Latorre.

“Escuché en los pasillos de la radio todo el tiempo que le querés dar a Canosa. Lo escuché a Majul, que fueron a una cena y que en un ascensor se olieron…", dijo el conductor del ciclo de América, mientras su invitado reía, sonrojado y se movía constantemente, mientras ensayaba su defensa.

"No pasó nada... ya lo contó ella", respondió Esteban, a lo que Yanina intervino con su información: “¡Sí! Estabas al lado y estabas intenso". Ante ese dato, el periodista de A24 ya no pudo esconder lo que le pasaba y las panelistas se lo señalaron, divertidas: “¡Te pusiste colorado!”.

Esteban Trebucq negó romance con Viviana Canosa pero su lenguaje gestual dijo otra cosa. Captura TV.

“El sexo opuesto siempre me atrae, pero no pasó nada. No pasó nada ni va a pasar. Majul estaba obsesionado con el perfume de Yanina", siguió, intentando desviar el eje de la conversación y meter a su colega en la cancha.

El otro romance que le endilgan a Esteban Trebucq

Pero el momento incómodo no terminaría ahí para el invitado, ya que Yanina Latorre tenía algo más para endilgarle: su acercamiento con otra compañera, la ex LAM e Intrusos y actual Socios del espectáculo, Nancy Duré. “Este tiroteó a Nancy….”, aseguró la angelita.

"Eso es mentira. Es una amiga, diosa. Nada que ver. Un día voy a querer salir con alguien y no lo voy a conseguir", se lamentó Trebucq, pero Yanina insistió: “Los saqué a los dos al aire, había mucha tensión sexual, ella se reía, contaba cómo le mandabas mensajes…”.