Viviana Canosa explicó por qué considera que Javier Milei es "la casta funcional al kirchnerismo"

Durante su extenso editorial en su programa de LN+, Viviana Canosa dejó en claro por qué piensa que Javier Milei es lo peor que podría pasarle al país si el candidato es elegido presidente. Además, explicó por qué el referente de ultraderecha es "la casta" que él tanto critica.

Luego de remarcar que el triunfo de Javier Milei es producto del "voto bronca", Viviana Canosa profundizó en su editorial titulado "Anarquía para todos y todas". Con una postura claramente opositora a la del líder de La Libertad Avanza, la periodista argumentó: "El tema es pensar qué Argentina queremos vivir a partir del 10 de diciembre, si queremos un país anárquico, violento, con un líder mesiánico que sólo sabe gritar 'vivla la libertad carajo', poniendo cara de dictador".

Acto seguido, Canosa remarcó su apoyo a Patricia Bullrich, diferenciándola de Milei al argumentar: "Si queremos eso (por el caos que le adjudica a Milei), o si queremos un país con ley, con orden, gobernado por una mujer que venga a poner orden de verdad, y que represente el cambio".

Además, Viviana Canosa habló del repliegue de los mercados tras el triunfo de Javier Milei y de la devaluación de nuestra moneda que le siguió al batacazo del referente de utlraderecha. "Creo que Milei es el emoticón de la bronca. Pero, ¿si estás con bronca que país te imáginás a partir del 10 de diciembre?", interpeló la conductora.

Viviana Canosa dejó en claro su posición sobre el triunfo de Javier Milei. Foto: Captura TV.

"Milei es el extremo de absolutamente todo en Argentina. En Argentina no necesitamos más violencia, no necesitamos más locura, ya tenemos un montón. Milei me hace acordar a la gente de La Cámpora, están siempre enojados, violento. El domingo ganaron, sin embargo todos hacían fuck you. Siempre están en guerra con alguien, no les alcanza siquiera haber ganado. Y yo la verdad es que no tengo ganas de vivir en un país anáquico", sentenció Canosa.

Por otro lado, la periodista dejó en claro por qué piensa que Javier Milei es "la casta" y por qué sería "lo peor que podría pasarle al país". En un tono recargado, Viviana Canosa apuntó contra el candidato: "Dice que va a terminar con la casta, pero las listas se las armó Sergio Massa. Así que a partir de ese armado de listas Milei es la casta. Milei es funcional al kirchnerismo".