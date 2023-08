La terrible crítica de Ximena Capristo a los ex Gran Hermano 2022

Falta cada vez menos para que comience el Bailando por un Sueño y allí habrá varios ex participantes de la última edición de Gran Hermano. Al opinar sobre ellos, Ximena Capristo fue lapidaria en su visita a LAM.



Sucede que, a modo de previa, Ángel de Brito contó que varios de los participantes que estarán en la pista y que salieron de la casa más famosa del país están con ciertas condiciones y requerimientos.



“Están con condiciones. Hacen ‘pediditos’. Los chicos quieren prensa. Algunos que entraron de casualidad”, comentó el conductor de LAM. “Gran Hermano te da algo que es hacerles creer algo que no son. Se les sube un montón y no es para siempre. Hay que demostrar muchas cosas”, acotó Ximena Capristo.



“No es que porque hace tres meses estuviste en la casa, tuviste muchísima popularidad, porque es un programa que mide muchísimo”, agregó la esposa de Gustavo Conti, a quien conoció también en la edición de Gran Hermano de 2001.



En ese momento, Ángel de Brito destacó que tanto ella como su esposo fueron de los pocos ex Gran Hermano que lograron sostenerse en los medios realizando una carrera. “Pero pasa rápido y vos sos una de las pocas sobrevivientes del programa que siguió laburando”, remarcó el conductor.

Los ex Gran Hermano 2022 fueron destrozados por Ximena Capristo. Foto: captura de TV.



“Nuestro Gran Hermano fue hace 22 años, en el 2001. A mí me da un poco de bronca porque se creen que son y todavía no son nada”, comentó Ximena Capristo, indignada con la actitud de algunos ex participantes de la última edición.



Los ex Gran Hermano que estará en el Bailando por un Sueño son Alfa, Romina Uhrig, Tomás Holder, CotI Romero y Alexis “El Conejo” Quiroga. Aún no hay fecha confirmada para el comienzo del show de Marcelo Tinelli en la pantalla de América.